Diện mạo 4 tuyến đường hơn 8.200 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau 6 tháng tái thi công
Theo Lương Ý/VTC News |
11-11-2026 - 21:55 PM |
Bất động sản
Sau 6 tháng thi công trở lại, 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần thành hình, nhiều đoạn được thảm nhựa, hoàn thiện vỉa hè và cảnh quan.
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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