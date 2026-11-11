Toàn cảnh dự án khiến hai Phó Giám đốc bị kỷ luật

Dự án đình trệ, máy móc đắp chiếu lâu ngày. Tháng 10, HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đường Vành đai phía Tây. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án tăng từ 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng (tăng thêm hơn 2.570 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương). Tiến độ hoàn thành dự án cũng được kéo dài tới năm 2028.