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Hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

| | Bất động sản

Những ngày này, công nhân của đơn vị thi công đang tích cực triển khai các hạng mục cuối cùng của dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từng viên đá lát được căn chỉnh tỉ mỉ, hệ thống chiếu sáng và mảng xanh đang dần thành hình, tạo diện mạo mới cho không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng ở “trái tim” của Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14ha.

Công trình có phạm vi ranh giới phía Tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía Bắc giáp khu dân cư hiện có; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Dự án được chia thành 2 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 đầu tư xây dựng phần nổi của quảng trường - công viên theo hình thức đầu tư công. Phân kỳ 2 đầu tư xây dựng công trình ngầm dưới quảng trường - công viên (3 tầng) cùng với công trình ngầm nhà ga C9.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư được triển khai từ tháng 4-2026.

Sau khoảng 7 tháng thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành, hiện nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình.

Theo thiết kế quy hoạch, quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ giúp nâng cấp không gian công cộng, cải thiện kết nối giao thông và bảo tồn các công trình văn hóa quan trọng.

Hệ thống cây xanh…

… đèn chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành.

Công nhân tiến hành vệ sinh sân quảng trường.

Máy móc san lấp đường dạo mặt phố Lý Thái Tổ.

Công việc được công nhân tiến hành khẩn trương để bảo đảm tiến độ công trình.

Công nhân thi công một hạng mục ở khu vực góc phố Trần Nguyên Hãn - Lý Thái Tổ.

Quảng trường cơ bản đã hoàn thành nên được chọn làm nơi tổ chức khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo Quang Thái - Phạm Hùng

Hà Nội Mới

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