Diện mạo mới của khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đảo ngọc: Ứng dụng các sáng kiến bền vững, bảo vệ môi trường nguyên sơ

Mang nét tự nhiên của Phú Quốc vào từng đường nét thiết kế



Với phong cách bài trí tiện dụng, thẩm mỹ đóng vai trò như một điểm hẹn gần gũi. Sự tỉ mỉ được thể hiện ngay từ thảm và nội thất được "đo ni đóng giày" riêng mang tông màu nhiệt đới dịu nhẹ, đem lại cảm giác ấm áp thân thuộc, dễ chịu. Đặc biệt, mô hình "specialty coffee - cà phê đặc sản" - &More phục vụ những món ăn nhẹ vào ban ngày và cũng là quầy bar sôi động với những ly cocktail độc đáo mỗi tối, hứa hẹn sẽ là tâm điểm mới của khu nghỉ dưỡng. Tại đây, bạn có thể làm việc bên chiếc bàn gỗ lớn hoặc chìm vào mẫu ghế bành theo phong cách Mid-Century ấm êm thoải mái. Mang hình dáng của một bàn ăn gỗ sồi dài với các ngăn kéo cá nhân và công nghệ ổ cắm điện tích hợp, Community Table của Sheraton kết hợp sự tiện nghi và tính hiệu quả, phục vụ như một điểm tụ hội lý tưởng cho mọi du khách.

Vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên đảo Ngọc được tôn vinh trong những phòng nghỉ vừa được tân trang của Sheraton Phú Quốc. Tất cả các phòng, suite và biệt thự hướng biển đều được nâng cấp với tông màu sáng, nhẹ, giúp bạn lưu trú nghỉ ngơi và thư giãn. Những món đồ nội thất độc đáo được tinh tuyển mang lại cảm giác yên bình và thân thuộc. Vào ban ngày, các không gian phòng ở tràn ngập ánh sáng tự nhiên với khung cảnh đại dương xanh lấp lánh hoàn mỹ. Sàn lát gỗ, thảm dày màu kem và những bức tường màu xám bồ câu góp phần tạo nên nét hiện đại hài hòa trong mỗi gian phòng.

Ông Daniel Muhor, Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng, chia sẻ: "Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort mục tiêu tạo ra một điểm hẹn pha trộn giữa không gian đương đại và các yếu tố cộng đồng. Chúng tôi vui mừng được chào đón các vị khách quen thuộc và những ai lần đầu đặt chân đến khu nghỉ dưỡng ven biển đẹp đẽ vừa được tân trang này, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp thế giới và tái tạo sức sống cho cơ thể thông qua các liệu pháp spa trị liệu".

Hoà cùng xu hướng du lịch - nghỉ dưỡng bền vững

Thể hiện cam kết bảo vệ môi trường, Sheraton Phu Quốc loại bỏ hoàn toàn chai nhựa, dùng chai nước làm từ chất liệu thủy tinh tái sử dụng cho toàn bộ phòng nghỉ và nhà hàng, với nguồn nước tinh khiết lấy từ giếng nước sâu và đóng chai tại một nhà máy địa phương. Kể từ khi tái cấu trúc thương hiệu, khu nghỉ dưỡng cũng thay thế ống hút và thìa khuấy nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nhằm tối ưu hóa nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải, khu nghỉ dưỡng xây dựng riêng một đội ngũ chuyên theo dõi việc sử dụng điện, nước và lượng chất thải thông qua Trung tâm Bền vững Môi trường Marriott (MESH), cũng như tham gia vào chiến dịch "Serve 360 - Doing good in every direction" năm 2023 của Marriott để giảm tác động lên môi trường bằng cách áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Theo tìm hiểu, mới đây, Sheraton Phu Quoc đã triển khai dự án thí điểm biến thức ăn thừa thành phân bón, với trung bình 30kg thức ăn thừa được xử lý mỗi ngày. Ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho những hàng dừa trong khu nghỉ mát – một nguồn dừa tươi quan trọng, phân bón còn được sử dụng tại khu vườn hữu cơ. Nhờ đó, mỗi tháng nhà bếp thu hoạch được 1.300kg rau tươi. Gà trong các trang trại được hưởng điều kiện sống nhân đạo, cung cấp nguồn trứng ngon bổ dưỡng cho nhà hàng; hải sản có nguồn gốc rõ ràng, nói không với các loại động vật biển quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.