Diện mạo thật của Điêu Thuyền được phục dựng nhờ AI, kết quả giống hệt 1 minh tinh hạng A đẹp nức tiếng

Trong văn hóa Trung Hoa, Điêu Thuyền được biết đến như biểu tượng của vẻ đẹp khuynh thành, ánh trăng lẫn sắc hoa cũng phải chịu thua. Suốt hàng thế kỷ, nàng được tôn vinh như một trong tứ đại mỹ nhân, sở hữu dung nhan lay động lòng người, cùng khí chất vừa thanh tao, vừa bí ẩn. Dù chỉ là nhân vật truyền thuyết được khắc họa qua những trang tiểu thuyết như Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình tượng Điêu Thuyền vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn cho nền văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh. Ở đó, sắc đẹp và số phận nàng được tái hiện sinh động qua nhiều lăng kính, góc nhìn khác nhau.

Mới đây, cư dân mạng lại được dịp xôn xao trước hình ảnh phục dựng nhan sắc Điêu Thuyền bằng công nghệ AI. Bức chân dung gây bão với vẻ đẹp mê hoặc, được ví như thần thoại bước ra đời thực. Điêu Thuyền hiện lên với mái tóc dài vấn cao, điểm xuyết trâm vàng ngọc quý, làn da thì trắng như tuyết. Đôi mắt phượng sắc nét, vừa long lanh vừa phảng phất nỗi miên man, khiến người xem không thể rời ánh nhìn. Sống mũi thanh cao, đôi môi hồng chúm chím, có thể nói dung mạo của Điêu Thuyền hoàn hảo đến độ người ta tin rằng, nàng chính là tuyệt sắc giai nhân có thật trong lịch sử.

Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là giữa nhiều phiên bản Điêu Thuyền trên màn ảnh Hoa ngữ, chỉ có một người được khen ngợi là “xé sử sách bước ra”. Đó là Trần Hảo. Nữ diễn viên đảm nhận vai Điêu Thuyền trong bộ phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa vào năm 2010. Dù thời lượng lên sóng không bằng được nữ chính Lâm Tâm Như nhưng sắc vóc mong manh, kiêu sa của người đẹp sinh năm 1979 vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Nhìn vào bản phục dựng nhan sắc bằng AI, nhiều khán giả phải thừa nhận Trần Hảo chính là hình mẫu Điêu Thuyền trong truyền thuyết. Theo đạo diễn, tạo hình của cô trong vai Điêu Thuyền khá phức tạp: vừa phải làm nổi bật vẻ đẹp làm say lòng người, lại vừa phải thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người con gái tài sắc. Cảnh nàng Điêu Thuyền nhảy múa trong tuyết rơi vừa lạnh lùng, vừa thoát tục do nữ diễn viên thể hiện, được cho là làm say đắm cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Trước Trần Hảo, màn ảnh và sân khấu văn nghệ Hoa ngữ cũng từng có không ít phiên bản Điêu Thuyền khác nhau. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Trát, Trần Hồng, Trương Mẫn, Đổng Tuyền… Mỗi nữ diễn viên đều mang đến những hình ảnh rất riêng: có người kiêu sa, có người mong manh, cũng có người sắc sảo, quyến rũ. Không ai là kém sắc, nhưng để chạm đến vẻ đẹp gần như hoàn hảo, được ví như bản phục dựng từ AI, thì chỉ có Trần Hảo được xem là “Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh”. Chính vì vậy, dù vai diễn đã trôi qua hơn một thập kỷ, khán giả vẫn nhắc đến Trần Hảo như hình mẫu chuẩn mực khi nhắc về mỹ nhân khiến cả Lữ Bố say mê đắm đuối.

