Điện máy Trần Anh sau 5 năm về với Thế giới di động: Doanh thu từ vài nghìn tỷ còn 100 tỷ, hủy tư cách công ty tại chúng, chuẩn bị ngừng giao dịch cổ phiếu

CTCP Thế Giới Số Trần Anh (UPCOM: TAG) mới đây công bố đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 26/10/2022.

Công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục ngừng giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và hủy lưu ký chứng khoán tại VSD.

Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên HNX từ năm 2010 nhưng đến ngày 17/09/2018 thì bị hủy niêm yết trên sàn HNX. Ngày 23/11/2018, TAG giao dịch trở lại trên sàn UPCoM.

Thế Giới Số Trần Anh hiện đang là công ty con của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG). MWG đang chiếm 99,33% vốn tại TAG, tương đương 24,7 triệu cổ phiếu.

CTCP Thế Giới Số Trần Anh tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Anh được thành lập ngày 11/03/2002. Đây là doanh nghiệp từng sở hữu chuỗi Điện máy Trần Anh nức tiếng và là nhà phân phối bậc nhất trong lĩnh vực thiết bị tin học và điện máy tại thị trường miền Bắc.

Tuy nhiên đến tháng 1/2018, Thế giới di động đã chính thức mua lại Trần Anh. Tại thời điểm bị Thế Giới Di Động thâu tóm, Trần Anh đang sở hữu hệ thống hơn 30 siêu thị.

Mải miết chạy theo chiến lược mở rộng quy mô bất chấp lợi nhuận, các siêu thị Trần Anh có quy mô lớn và nằm tại những vị trí đắc địa, nhưng lợi nhuận hàng năm thấp. Trong 2 năm 2017 - 2018, Trần Anh đều ghi nhận lỗ.

Từ cuối năm 2018, Trần Anh đã chuyển đổi mô hình kinh doanh sang hình thức hợp tác với Thế giới Di động, thông qua việc ghi nhận doanh thu là cho thuê mặt bằng, văn phòng, tài sản và thương hiệu. Hàng tồn kho không còn được ghi nhận và tài sản chủ yếu là tiền gửi tại ngân hàng để lấy lãi hằng năm.

Do đó, doanh thu của Trần Anh từ vài nghìn tỷ mỗi năm chỉ còn hơn 100 tỷ đồng, chi phí bán hàng về 0, lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động tài chính. Từ năm 2019 đến nay, Trần Anh đều đặn thu lãi vài tỷ đồng hàng quý.

Gần nhất trong quý 3/2022, doanh thu hơn 34 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, do đặc tính giá vốn chiếm phần lớn doanh thu nên Trần Anh báo lãi gộp gần 195 triệu đồng. Doanh thu tài chính đóng góp hơn 3 tỷ đồng cùng khoản thu nhập khác 2,5 tỷ qua đó lãi sau thuế đạt 4,7 tỷ đồng, tăng gần 40% so với lợi nhuận trong cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu ghi nhận 99 tỷ đồng và lãi sau thuế 13 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021.