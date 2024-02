Điện thoại xa xỉ trước thách thức tắt sóng 2G và 3G

Nhiều dòng điện thoại xa xỉ vẫn chưa trang bị mạng 4G



Tính tới tháng 01/2024, Việt Nam đang trong giai đoạn cuối của lộ trình tắt sóng 2G, sau đó là 3G. Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) đã yêu cầu nhà mạng thực hiện khóa máy điện thoại thuần 2G, 3G từ tháng 12/2023 để người sử dụng chuyển sang điện thoại thế hệ cao hơn như 4G, đồng thời kiểm tra việc nhập khẩu, phân phối máy điện thoại 2G, 3G, đảm bảo không còn máy điện thoại di động thuần 2G, 3G lưu thông trên thị trường. Bộ TT&TT đặt mục tiêu dừng công nghệ di động 2G chậm nhất đến tháng 9/2024.

Tắt sóng 2G và 3G là xu thế tất yếu của thế giới để dành tần số cho các mạng di động thế hệ cao hơn như 4G và tiến tới là 5G. Tuy nhiên, việc tắt sóng 2G, 3G không chỉ là bước dịch chuyển về công nghệ mà sẽ tác động lớn đến những người dùng thiết bị di động thế hệ trước, trong đó có cả đối tượng người tiêu dùng thượng lưu, thích dùng dòng điện thoại xa xỉ, nhưng lâm vào thế khó khi các thiết bị này chỉ trang bị sóng 2G hoặc 3G.

Tắt sóng 2G và 3G - Xu thế tất yếu của thế giới

Bối cảnh này đã đặt ra một "trận chiến" mới cho các dòng điện thoại thương hiệu xa xỉ, không chỉ có thiết kế độc đáo, chất liệu xa hoa, toát lên tinh thần thượng lưu, mà đặc biệt, điện thoại "phải có" 4G.



Quan sát trên thị trường, các dòng điện thoại thương hiệu xa xỉ đang có bán tại Việt Nam không nhiều. Tuy vậy, có tới gần 30% thiết bị xa xỉ đang lưu hành vẫn chưa hỗ trợ 4G, thậm chí ở một số hãng chỉ hỗ trợ 4G cho một vài model thuộc dòng cao cấp. Điều này cũng dễ hiểu, khi các sản phẩm điện thoại xa xỉ chú trọng vào những yếu tố như thiết kế cá tính, độc đáo, chất liệu sang trọng, chế tác thủ công, tỉ mỉ. Nhưng nếu chỉ trang bị mạng 2G, 3G, điện thoại xa xỉ thế hệ cũ nguy cơ không thể sử dụng để giữ liên lạc khi nhà mạng tắt sóng, mà chỉ còn mang tính "thuần trang trí".

Yêu cầu mới về điện thoại xa xỉ: Bảo mật, kết nối thông minh và tối thiểu phải có … 4G

Thực vậy, trong thời đại số ngày nay, những chiếc điện thoại xa xỉ với thiết kế lạ mắt và chất liệu xa hoa không còn đủ sức phục vụ nhu cầu của đối tượng khách hàng thượng lưu, mà cần đảm bảo các "yếu tố số", đặc biệt là vấn đề bảo mật, riêng tư.

XOR - Thương hiệu điện thoại xa xỉ đón đầu xu hướng hỗ trợ 4G

Nắm bắt được những xu hướng này, XOR, thương hiệu điện thoại "handmade in England" đã tiên phong ứng dụng các công nghệ mới và hỗ trợ 4G trên các dòng sản phẩm, đảm bảo kết nối luôn thông suốt, liền mạch và tương thích với công nghệ di động thế hệ mới. Đặc biệt, điện thoại XOR sở hữu công nghệ XOR-Shield và XOR-Peer mang lại khả năng bảo mật cao cho người dùng, chống nghe lén và loại bỏ các nguy cơ mã độc.



Cụ thể, tính năng XOR-Shield cho phép người dùng tự quét SIM để kiểm tra mức độ an toàn, loại bỏ khả năng bị cài mã độc. Công nghệ này cũng giúp điện thoại XOR chặn tin nhắn rác, giúp người dùng an tâm hơn trước những nguy cơ tấn công và vấn nạn rò rỉ dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến. Trong khi đó, XOR-Peer cung cấp khả năng đàm thoại và gửi tin nhắn mã hóa đầu cuối, đảm bảo không bị xâm nhập hay can thiệp, nghe lén…

Mới đây, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã cảnh báo người dùng di động trong năm 2024 có nguy cơ phải đối mặt nhiều hơn với các loại mã độc mới có khả năng xâm nhập, khai thác lỗ hổng, chiếm quyền điều khiển điện thoại. Mức độ bảo mật cao của điện thoại XOR còn thể hiện ở tính năng đặc biệt phát hiện trạm thu phát sóng giả hay "mật khẩu 3 lớp". Ngoài ra, công nghệ Smart Bluetooth biến điện thoại XOR thành trung tâm liên lạc, kết nối với smartphone qua bluetooth, xử lý tất cả cuộc gọi trên điện thoại XOR.

XOR Elite Gold - chiếc điện thoại 4G xa xỉ bậc nhất Việt Nam

Cùng với bộ sưu tập đa dạng Titanium X2, XOR Matte, XOR Gold, cuối tháng 01/2024 vừa qua, XOR đã đưa dòng điện thoại 4G xa xỉ bậc nhất thị trường với bản full vàng Elite Gold có giá 1.068.000.000 đồng về Việt Nam. Điều này giúp cho XOR trở thành một trong những lựa chọn ưu tiên của giới thượng lưu, không chỉ để sử dụng cho bản thân, mà còn làm quà biếu tặng vào dịp Tết này.