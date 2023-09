Diễn viên, hoạ sĩ nổi tiếng mở phòng tranh cho trẻ tự kỷ: Là nữ “tổng tài” của một công ty BĐS, xem hội họa là đam mê cả đời

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng nét diễn tự nhiên, Lương Giang được khán giả biết đến và yêu mến với vai trò là một diễn viên truyền hình. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ngoài đời, người đẹp sinh năm 1986 này là một người phụ nữ rất “đa-zi-năng” khi đảm đương nhiều vai trò trong xã hội: một giảng viên đại học, một MC thanh lịch, một họa sĩ tài năng, một doanh nhân thành đạt.

Chưa hết, nếu biết rõ về cuộc sống của nữ diễn viên xinh đẹp này, nhiều người sẽ còn cảm phục vì tình yêu thương mà cô dành cho trẻ em tự kỷ.

Diễn viên là mối duyên tình cờ, họa sỹ mới là đam mê cả đời

Sở hữu cho mình ngoài hình đậm chất Á Đông, cuốn hút người nhìn, Lương Giang bén duyên với nghệ thuật từ khi còn là sinh viên Đại học Văn hóa. Ngày đó, khi tình cờ tham gia vào một cuộc thi sinh viên thanh lịch do trường tổ chức, cô gái trẻ Lương Giang đã lọt vào mắt xanh của một nhân viên casting đang cần tìm người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Sau đó, từ những lần được mời tham gia đóng phim, Lương Giang cũng có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào năm 2005 với bộ phim Hành trình bí ẩn.

Cũng từ đây, cô góp mặt trong nhiều bộ phim khác như 13 Nữ Tù, Khát vọng Thăng Long, Hoa Cỏ May , Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Cầu Vồng Tình Yêu, Ngự Lâm Không Kiếm, Hoa hồng trên ngực trái… Dẫu đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt qua nhiều bộ phim lớn nhỏ, song Lương Giang vẫn luôn cho rằng điện ảnh chỉ là nghề tay ngang của mình. Thay vào đó, hội họa mới chính là món nợ trăm năm của người đẹp này.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Hoa hồng trên ngực trái chia sẻ một trong những đam mê lớn nhất trong đời là hội họa. Tuy nhiên ngày xưa ở quê không được học vẽ từ nhỏ nên cô không tự tin đi thi. Bố mẹ lúc đó cũng chỉ định hướng cho con cái vào các trường như tài chính, kế toán, du lịch để dễ xin việc nên cô cũng tạm gác lại sở thích này.

Cho đến khi là sinh viên, Lương Giang có chơi với một số bạn trường Kiến trúc nên có cơ hội tìm lại đam mê của mình. Sau khi ra trường làm truyền hình một thời gian, tích lũy được ít tiền nên cô quyết định sang Singapore học ngành hội họa sơn dầu tại trường Lasalle College of the Art và về mở phòng tranh. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết con đường nghệ thuật của mình rất thuận lợi, may mắn kiểu được trời thương cho lộc.

Là giảng viên, nữ “tổng tài” xinh đẹp vạn người mê

Hiện nay, Lương Giang đang quản lý phòng tranh và dạy vẽ cho trẻ em. Bên cạnh đó, nữ diễn viên đa tài này vẫn tiếp tục dạy học ở trường Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung ương cho các bạn sinh viên. Theo đó, cơ duyên giảng dạy đến với Lương Giang khi cô đã có gia đình. Lúc này, cô mới thấy cần có thời gian chăm sóc, vun vén cho cuộc sống hôn nhân nên đã quyết định chuyển từ Truyền hình Quân đội sang làm giảng viên đại học.

Bên cạnh đó, cô cũng có một niềm đam mê khác là kinh doanh. Hiện tại, Lương Giang đang là chủ của 3 phòng tranh và sở hữu công ty bất động sản. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng việc mở phòng tranh ban đầu là để thỏa mãn đam mê hội họa. Thế nhưng với niềm đam mê kinh doanh sẵn có, cô đã đặt mục tiêu đam mê nhưng cũng phải sống được từ đam mê của mình nên đã kết nối với các họa sĩ trong nước để bán tranh cho các nhà sưu tập.

Còn cái duyên với bất động sản là từ thời điểm Covid bùng phát, phòng tranh và mọi công việc khác đều phải dừng lại nên Lương Giang tham gia vào lĩnh vực bất động sản cùng chồng là chuyên gia tài chính, đầu tư. 3 năm sau đó, cô đã có công ty BĐS riêng của mình. Quả thực trong mỗi lĩnh vực mà nữ diễn viên này lựa chọn để lấn sân, cô luôn làm tốt và gặt hái được những thành công nhất định cho mình.

Dành tâm huyết với lớp học thiện nguyện dành cho trẻ tự kỷ

Không chỉ dừng lại ở việc vẽ tranh, mở phòng tranh để tổ chức triển lãm, Lương Giang còn mang trong mình khát vọng gieo ước mơ hội họa đến cho các em nhỏ và lan tỏa những giá trị ý nghĩa đến cộng đồng.

Theo đó, ước mơ này đã được nữ diễn viên gieo mầm ngay từ lúc còn là sinh viên tại trường Lasalle College of the Art của Singapore. Đến nay khi đã sở hữu những phòng tranh của riêng mình, Lương Giang không chỉ dạy vẽ tranh mà cô còn truyền nhiệt huyết và sức sáng tạo đến các họa sĩ nhí.

Kể về cơ duyên mở lớp vẽ thiện nguyện cho trẻ tự kỷ, cô cho biết: "Mọi chuyện bắt đầu từ việc một phụ huynh dẫn con bị tự kỷ tới xem tranh. Được tiếp xúc và lắng nghe những câu chuyện về việc gia đình nuôi dạy con, cảm phục trước sự hy sinh và tình thương con của chị, tôi quyết định mở lớp vẽ".

Và cứ thế, những bạn học sinh tự kỷ đến với cô được giảng dạy ở một không gian riêng với giáo trình riêng biệt. Những bạn nhỏ này được coi là VIP (người quan trọng) bởi hầu hết các em gặp khó khăn trong ngôn ngữ, khó kiểm soát hành vi và khóa mình trong một thế giới riêng biệt. Lớp học ban đầu chỉ vỏn vẹn 5 bạn, sau đó sĩ số của lớp học ngày một tăng lên bởi sự truyền tai nhau của các bậc phụ huynh.

5 năm dạy vẽ cho trẻ tự kỷ, Lương Giang gặp nhiều tình huống oái oăm. Thế nhưng vì tình yêu thương quá lớn dành cho những bạn nhỏ đặc biệt của mình, cô vẫn dành trọn tâm huyết để sát cánh, chỉ dạy và cùng những người cộng sự có trình độ và chuyên môn ươm mầm những tài năng hội họa này.

Vừa qua, triển lãm Gặp gỡ tháng 3 được Lương Giang kết hợp trưng bày tác phẩm của các thầy cô tại Trung tâm và giới thiệu 40 bức tranh của các bạn nhỏ tự kỷ. Đây cũng là cách để trung tâm động viên các gia đình có con tự kỷ khuyến khích, phát huy năng lực của trẻ, cũng như đánh thức sự quan tâm, thấu cảm và chấp nhận khác biệt từ xã hội.

Chia sẻ về hành trình của mình, Lương Giang cảm thấy rất tự hào đi trên “con đường” có những bức tranh của các học sinh trong lớp vẽ thiện nguyện của cô. Phòng tranh do cô giáo Lương Giang thành lập vừa như một sân chơi trải nghiệm, vừa như một “bảo tàng” hội họa thu nhỏ để những tài năng nhí thỏa sức phô diễn năng khiếu hội họa của mình.

(Tổng hợp)