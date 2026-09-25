Diễn viên Lệ Hằng nói về sai lầm: "Mình cắt quan hệ với gia đình rồi quan hệ với dân xã hội"

Trở lại cuộc sống thường nhật sau biến cố vướng vòng lao lý, diễn viên Lệ Hằng gần đây chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời và những sai lầm từng trải qua.

Trong một clip mới đăng tải, Lệ Hằng nhắc lại khoảng thời gian cô chủ động cắt đứt các mối quan hệ, trong đó có gia đình và những người từng làm việc cùng. Nữ diễn viên 52 tuổi chia sẻ: "Khi mình cắt hết mối quan hệ nghề nghiệp với những người từng làm việc và gia đình nữa. Rồi mình quan hệ với dân xã hội".

Theo Lệ Hằng, thời điểm đó, cô có những ngày rơi vào trạng thái bế tắc. "Có lúc ba ngày cứ nằm ở trong phòng và không bước chân ra khỏi phòng, không ăn uống gì, đày đọa bản thân tới mức độ như vậy", cô kể.

Nữ diễn viên cho biết khi ấy cô "không nghĩ được gì".

Lệ Hằng cũng nhắc đến những sai lầm mà sau này mọi người đã biết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết khi sống thu mình, bản thân chưa tiếp xúc với "vấn đề ấy".

Lệ Hằng kể, thời điểm đó bị suy tim nhưng không biết mình gặp vấn đề về sức khỏe. "Nói thật thời điểm đó mình không có tiền để đi bệnh viện và không muốn đi khám, cô chia sẻ.

Lệ Hằng cho rằng, nếu khi ấy cô nghĩ nhiều hơn cho người thân trong gia đình, mọi chuyện đã khác.

"Nếu nghĩ cho mọi người nhiều, mình sẽ không làm như vậy. Nghĩ cho gia đình, nghĩ cho con".

Kèm theo đoạn clip, Lệ Hằng nhắn nhủ mọi người hãy luôn nghĩ tới người thân trong những hoàn cảnh khó khăn. Cô viết: "Trong bất kể hoàn cảnh nào mọi người cứ nghĩ đến người thân, đừng nghĩ cho bản thân mình quá. Mọi người sẽ vượt qua được. Đừng như mình nhé".

Những chia sẻ của Lệ Hằng cho thấy cô đang cởi mở hơn khi nhắc lại quãng thời gian sống khép kín, cắt đứt nhiều mối quan hệ.

Diễn viên Lệ Hằng sinh năm 1975, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cô từng là một trong những gương mặt nữ cá tính, gây chú ý của màn ảnh phía Bắc vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.