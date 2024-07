Diễn viên quen mặt trên phim VTV ngoài đời là công an: đóng phim từ khi 8 tuổi, ngoài 30 tuổi là "đại gia ngầm" với nhiều BĐS và gia đình viên mãn

26 năm hoạt động nghệ thuật

Diễn viên Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang. Cô sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật khi có cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ tuồng tại quê nhà.

Bảo Thanh năm 8 tuổi đóng phim Vào Nam Ra Bắc

Bảo Thanh là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi thuộc thế hệ 9X xuất thân từ diễn viên nhí. Năm 8 tuổi, cô chính thức bén duyên với diễn xuất qua vai bé Nụ trong Vào Nam ra Bắc. Đây cũng được xem là một vai diễn để đời đã mang về cho cô bé nhỏ lúc đó giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001).

Bảo Thanh xuất thân từ diễn viên nhí

Năm 2008, cô thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội tiếp bước ước mơ lúc nhỏ. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sở hữu bảng thành tích rất dày với nhiều giải thưởng danh giá khác nhau như: giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, phim truyền hình "Người chồng điên" tại Giải Cánh Diều năm 2014; giải Nữ diễn viên ấn tượng tại Giải VTV Awards năm 2017 và năm 2018 với phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con",...

Diễn viên Bảo Thanh "flex" thành tích khủng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Bảo Thanh chính là gương mặt "giờ vàng" của vũ trụ VTV quyền lực với hàng loạt các bom tấn truyền hình đình đám, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả truyền hình.



Bảo Thanh mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thực nhất đến từ những cử chỉ nhỏ nhất

Tháng 4 năm 2022, Bảo Thanh gây chú ý khi bất ngờ tham gia vai Marry Nhung trong vở kịch "Bản danh sách điệp viên" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là tác phẩm sân khấu xuất sắc về đề tài phản gián của lực lượng CAND được nhiều đơn vị dàn dựng trong suốt vài chục năm qua. Và năm 2022, Nhà hát CAND quyết định dàn dựng lại vở kịch để biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát. Theo thông tin từ Nhà hát CAND, Bảo Thanh đã quyết định gắn bó với Nhà hát CAND.

Bảo Anh trên sân khấu Nhà hát CAND

Bảo Thanh xinh đẹp trong trang phục công an.

Bảo Thanh chia sẻ trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi phát sóng trên VTV tháng 5/2023 về niềm đam mê với sân khấu: "Tôi thích công an, chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu (Nhà hát Công an Nhân dân - PV) vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

Cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Thanh cũng có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con. Cô lập gia đình từ rất sớm vào năm 2011 khi đang học đại học năm thứ 3.

Chồng Bảo Thanh là Nguyễn Đức Thắng, từng làm trong ngành công an. Sau này, chồng cô quyết định từ bỏ công việc ổn định để trở thành quản lý toàn thời gian cho vợ.

Vợ chồng DV Bảo Thanh

Bên nhau từ những lúc tay trắng đến giờ, Bảo Thanh và chồng đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống và họ đã mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Gia đình "nhỏ" của Bảo Thanh

Sau hơn một thập kỷ dài bên nhau, Bảo Thanh nhận được tình yêu thương, bao dũng lần thấu hiểu của chồng cho sự vất vả và công việc đôi khi bận rộn của mình.

Khối tài sản đáng nể

Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, diễn viên Bảo Thanh không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn sở hữu khối tài sản và khả năng kiếm tiền đáng ngưỡng mộ. Trên MXH, nữ diễn viên nhiều lần tiết lộ về các bất động sản mà bản thân sở hữu, bao gồm tậu được 3-4 căn biệt thự và chung cư cao cấp, villa kinh doanh nghỉ dưỡng...

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh vui vẻ chia sẻ về căn biệt thự nghỉ dưỡng đắt đỏ mà gia đình cô đã tậu tại Hội An để phục vụ cho nhu cầu thư giãn, nghỉ dưỡng.

Một góc của căn villa với vị trí "độc" cách Phố cổ Hội An khoảng 2,5km

Bên cạnh đó, hiện vợ chồng Bảo Thanh đang sinh sống trong căn biệt thự cao cấp rộng khoảng 200m2 tại Hà Nội. Căn hộ được thiết kế với tông chủ đạo là trắng, vàng gỗ do tự tay nữ diễn viên chọn từng món đồ nội thất theo ý thích.

Tổ ấm của gia đình Bảo Thanh

Căn hộ được Bảo Thanh mua làm quà tặng cho con gái nhỏ với kiến trúc tân cổ điển Pháp

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản, Bảo Thanh tiết lộ cô có trong tay vài chiếc "xế hộp" bạc tỷ. Năm 2022, Bảo Thanh từng đăng status tổng kết năm trên trang cá nhân: "Mua thêm nhà, tiết kiệm được thêm mấy tờ hồng đỏ, 1 em BMW đỏ và có thêm một em bé." Tính tới thời điểm này, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh về 2 chiếc "xế hộp tiền tỷ" sang trọng mà cô sở hữu.

Bảo Thanh cũng là một tay chơi hàng hiệu "thứ thiệt" của showbiz Việt. Cô thích khoe túi xách, đồng hồ hàng hiệu trên trang cá nhân của mình.