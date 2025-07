Điều đặc biệt tạo nên chất lượng thi công The Emerald 68

Sở hữu vị trí đắc địa. cách trung tâm phường Bến Nghé chỉ khoảng 30 phút qua Quốc lộ 13, The Emerald 68 đang trở thành tâm điểm thị trường bất động sản cửa ngõ phía đông siêu đô thị TP.HCM. Đặc biệt, cách chủ đầu tư Coteccons đảm bảo tiến độ thi công, minh bạch chất lượng dự án từ khâu thiết kế bản vẽ đến thi công xây dựng… càng thu hút hơn sự chú ý của người mua nhà.

The Emerald 68 gồm 2 tòa tháp với khoảng 770 căn hộ và 15 căn shophouse, được khởi công giữa tháng 6/2023 và dự kiến bàn giao đúng hạn vào tháng 9/2026. Đến nay, dự án đã thi công kết cấu đến tầng 20, thi công hệ trục đứng đến tầng 16 đồng thời triển khai hoàn thiện lan can, đường điện tại nhiều tầng. Tiến độ chuẩn cam kết này đạt được, nhờ uy tín và năng lực của tổng thầu Coteccons.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng dự án cho biết, ở giai đoạn đầu thi công, Coteccons đã chinh phục thách thức lớn nhất nằm ở hạng mục tầng hầm. The Emerald 68 có đến 3 tầng hầm, mỗi tầng hầm rộng khoảng 5.000m², tổng diện tích hầm lên đến 15.000m². Để giải quyết bài toán này, Coteccons đã áp dụng công nghệ semi top-down và gia cố nền bằng cọc CDM, đảm bảo chất lượng và rút ngắn gần 2 tháng phần thi công hầm, đồng thời giảm phát thải và tiết kiệm vật liệu.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm: "Tại The Emerald 68, chúng tôi được quyền tối ưu thiết kế để đảm bảo công năng, tiết kiệm chi phí và mang lại giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Thay vì tường gạch truyền thống, chúng tôi sử dụng tường acotec - tấm tường bê tông lắp ghép, đảm bảo chất lượng đồng bộ, giảm phụ thuộc nhân công và giảm phát thải CO2 từ xi măng và quá trình vận chuyển vật liệu".

Tháng 6 vừa qua, dự án đã mở cửa công trường cho hơn 30 cư dân tương lai tham quan và thực chứng chất lượng xây thô. Trong số cư dân, ông Nguyễn Xuân Hùng (57 tuổi, TP.HCM) - chủ nhân căn hộ 2 phòng ngủ rộng 69 m2 tại tầng 6, công tác lâu năm trong ngành xây dựng, đặc biệt hài lòng về kỹ thuật bê tông lắp ghép và tính minh bạch trong thi công của Coteccons. Ông Hùng chia sẻ: "Tận mắt thấy rõ từng khối gạch ống, tường trát xi măng… cho tôi cảm giác an tâm đặc biệt khi mua căn hộ cho con cái năm sau vào ở. Điểm khác biệt lớn hơn cả mà tôi thấy, đó là Coteccons thi công tường biên bằng bê tông toàn khối, thay vì xây gạch rồi tô trát. Phương pháp này có nguồn gốc từ Đức, cho phép thi công nhanh, chính xác và tăng khả năng chống nứt, chống động đất so với tường gạch truyền thống".

Ông Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng dự án (áo xanh dương) chia sẻ chi tiết về kỹ thuật xây dựng dự án trong buổi tham quan thực tế.

Hệ thống cơ điện cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ tầng hầm, phối hợp chặt chẽ với kiến trúc và kết cấu hạn chế sai sót khi hoàn thiện. "Anh em kỹ sư đặt mình vào vị trí người sử dụng, nghiên cứu từng chi tiết nhỏ như kích thước máy giặt, lavabo, hệ thống thoát nước… để khi bàn giao, khách hàng sử dụng thuận tiện nhất. Làm nhà cho khách cũng như làm cho mình, ai cũng muốn làm tốt nhất, quản lý kỹ thuật sát sao và nghiêm ngặt nhất, chất lượng hoàn thiện chỉn chu nhất để khách hàng cảm thấy xứng đáng với số tiền đã bỏ ra và tin tưởng thương hiệu Coteccons", ông Tuấn chia sẻ.

Song song đó, Coteccons triển khai các giải pháp xanh, giảm tiếng ồn, tiết kiệm vật liệu và kiểm soát an toàn nghiêm ngặt ngay tại công trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn ESG mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Bên cạnh tối ưu chất lượng xây dựng, Coteccons còn chú ý bảo vệ sức khỏe cho người dân ở các khu vực lân cận. Công trường The Emerald 68 sạch sẽ, cách biệt với khu dân cư bằng lớp rào chắn kiên cố. Cùng với đó là các biện pháp nghiêm ngặt như dùng hai lớp bạt che, phun nước liên tục để giảm bụi, bố trí đội ngũ dọn dẹp thường xuyên. Ở các khu vực nhạy cảm, bạt căng cao và phun sương không ngừng nhằm ngăn bụi tối đa.

The Emerald 68 dự kiến hoàn thiện và chào đón cư dân vào tháng 9/2026.

The Emerald 68 được phát triển bởi chủ đầu tư lớn Coteccons, kiến tạo nên tổ ấm vững chắc cho cư dân tương lai. Dự án được thiết kế với không gian mở, xen kẽ mảng xanh tự nhiên, trong đó 70% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, đảm bảo thông thoáng và riêng tư. Cùng với hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ và thiết kế tối ưu công năng trong từng căn hộ, The Emerald 68 hứa hẹn sẽ là nơi an cư xứng đáng cho người trẻ yên tâm lập nghiệp.