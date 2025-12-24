Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người đăng ký biển số ô tô tại Hà Nội, TPHCM

24-12-2025 - 22:30 PM | Thị trường

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số xe. Theo đó, với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống tại Hà Nội và TPHCM mức phí giảm còn 14 triệu đồng/lần/xe.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo hướng giảm 30% so với mức thu lệ phí hiện hành

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông tại dự thảo.

Trước đó, Bộ Công an có công văn đề xuất quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 theo hướng giảm 30% so với mức thu lệ phí hiện hành (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số).

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Các khu vực được xác định theo địa giới hành chính . Khu vực I gồm: Hà Nội, TPHCM bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Khu vực II gồm: Đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số phương tiện giao thông nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí của khu vực tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá theo quy định pháp luật về đăng ký xe, biển số xe cơ giới.

Đối với xe ô tô, xe mô tô của công an sử dụng vào mục đích an ninh đăng ký tại khu vực I hoặc đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thì áp dụng mức thu tại khu vực I.

Trị giá xe mô tô làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại di động nhập lậu lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

Theo Việt Linh

Tiền phong

Từ Khóa:
biển số xe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lập 'lò' huấn luyện robot đến mức độ này: robot phản xạ như người, hoàn thành công việc chính xác 95% - lao động phổ thông có thất nghiệp cũng phải chịu

Trung Quốc lập 'lò' huấn luyện robot đến mức độ này: robot phản xạ như người, hoàn thành công việc chính xác 95% - lao động phổ thông có thất nghiệp cũng phải chịu Nổi bật

Trung Quốc ‘trả đũa’

Trung Quốc ‘trả đũa’ Nổi bật

Phát hiện 7 tạ trứng non, nầm lợn trôi nổi chuẩn bị tuồn vào quán ăn ở Bắc Ninh

Phát hiện 7 tạ trứng non, nầm lợn trôi nổi chuẩn bị tuồn vào quán ăn ở Bắc Ninh

20:58 , 24/12/2025
Loạt xe chỉ dành cho đại gia Việt ra mắt năm 2025: Đủ siêu xe đến siêu sang, nhiều mẫu hàng hiếm trên thế giới, có mẫu giá ngang 2 căn penthouse

Loạt xe chỉ dành cho đại gia Việt ra mắt năm 2025: Đủ siêu xe đến siêu sang, nhiều mẫu hàng hiếm trên thế giới, có mẫu giá ngang 2 căn penthouse

19:34 , 24/12/2025
Hoa kiểng Tết đổ về TP.HCM dù mới Noel

Hoa kiểng Tết đổ về TP.HCM dù mới Noel

18:29 , 24/12/2025
Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại di động nhập lậu lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại di động nhập lậu lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

15:38 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên