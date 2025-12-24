Loạt xe chỉ dành cho đại gia Việt ra mắt năm 2025: Đủ siêu xe đến siêu sang, nhiều mẫu hàng hiếm trên thế giới, có mẫu giá ngang 2 căn penthouse

Rolls-Royce Ghost Series II

Rolls-Royce Ghost Series II ra mắt khách hàng Việt với giá khởi điểm 34,9 tỷ đồng. Ngoài ra, người dùng có thể đặt hàng bản trục cơ sở dài với giá khởi điểm từ 38,9 tỷ đồng.

Ghost Series II là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 2 ra mắt vào năm 2020. Bản mới vẫn giữ phong cách thiết kế nguyên khối đặc trưng của Rolls-Royce. Lưới tản nhiệt Pantheon mới có khả năng phát sáng. Cụm đèn trước tinh chỉnh. Các chi tiết mạ chrome mới trên đầu xe tạo cảm giác như một bệ đỡ sang trọng cho biểu tượng Spirit of Ecstasy.

Nội thất xe hiện đại với đồng hồ kỹ thuật số thay, cho phép khách hàng tùy biến màu sắc. Xe sử dụng một vật liệu có tên Grey Stained Ash, lấy từ loại gỗ cùng tên với các lỗ chân lông hở cho phép những giọt sương đọng vào. Các chuyên gia đã trộn vào lớp gỗ những hạt kim loại siêu nhỏ nhằm mang đến hiệu ứng lấp lánh.

Ghost Series II sử dụng động cơ V12 6.75L, mạnh 563 mã lực 850 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Ferrari 296 GTS F1-75

Một chiếc Ferrari 296 GTS (biến thể mui trần) đã cập bến Việt Nam theo diện nhập khẩu chính hãng. Giá bán chính thức của chiếc xe này không được tiết lộ. Nhưng theo phía nhà nhập khẩu công bố hồi tháng 2/2023, mẫu siêu xe này có giá khởi điểm từ 23 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm hoặc cá nhân hóa.

Điểm đặc biệt của chiếc xe này nằm ở loạt "option" trang bị theo xe. Đầu tiên là màu sơn ngoại thất Rosso F1-75 Opaco, được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua F1 sử dụng cho giải đua năm 2022. Màu sơn này được hoàn thiện dạng nhám, kết hợp với sọc kẻ màu xanh dương Blu Corsa chạy dọc từ đầu xe ra tới phần đuôi. Theo nhà phân phối chính hãng, đây có thể là chiếc Ferrari 296 GTS hiếm hoi không chỉ tại Việt Nam, mà còn trên thế giới được hoàn thiện kiểu phối màu này.

Ferrari 296 GTS sử dụng máy V6 3.0L đặt góc 120 độ, sản sinh 653 mã lực. Kết hợp với một mô-tơ điện công suất 164 mã lực, tổng công suất của xe đạt 818 mã lực và 740 Nm mô-men xoắn. Tỷ lệ khối lượng/công suất là 1,86 kg/cv - tốt nhất phân khúc. Xe có có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,6 giây. Vận tốc tối đa 330 km/h. Hộp số loại tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là hệ thống pin lithium-ion 7,45 kWh đặt thấp, nằm ngay phía sau ghế, có khả năng hoạt động độc lập với phạm vi hoạt động tối đa 25 km, tốc độ cao nhất 135 km/h. Pin sẽ tự động nạp điện trong quá trình xe vận hành, hoặc cần 2-2,5 giờ đồng hồ để sạc 0-100% từ nguồn điện bên ngoài.

Rolls-Royce Cullinan Series II

Một chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên mẫu xe này được đưa về nước phục vụ khách hàng trong nước. Giá bán của xe không được tiết lộ, tuy nhiên có thể lên tới hơn 50 tỷ đồng. Đây là mẫu xe duy nhất không nhập khẩu chính hãng trong danh sách này.

Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời dòng xe này. Chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam có ngoại thất màu đen đi cùng nội thất màu xanh nước biển. Điểm nhấn phần đầu xe vẫn là logo Spirit of Esctacy trên nắp capo và lưới tản nhiệt với nhiều nan dọc lấy cảm hứng từ ngôi đền Pantheon đặc trưng.

So với trước đây, điểm khác biệt là dải đèn định vị LED chữ L lấy cảm hứng từ những tòa nhà chọc trời. Ngoài ra, thiết kế phần cản trước được làm theo hướng thanh thoát hơn. Trong khi đó, phần đuôi xe không có nhiều thay đổi.

Vào bên trong, nội thất xe sử dụng tông màu xanh nước biển cho cảm giác mát mắt. Cụm đồng hồ hiển thị sử dụng màn hình kỹ thuật số thay vì dạng analog truyền thống như trên bản tiền nhiệm.

Trên chiếc xe được nhập về Việt Nam, hàng ghế sau dạng thương gia với 2 ghế ngồi riêng biệt. Các ghế này có thể chỉnh điện, có điều hòa riêng biệt. Ở phần tựa lưng ghế trước còn có thêm 2 bàn làm việc nhỏ đi kèm 2 màn hình giải trí có thể gấp gọn.

Mercedes-Benz Maybach GLS 600

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu mẫu Maybach GLS 600 bản nâng cấp đến khách hàng trong nước. Xe có giá bán 12,379 tỷ đồng, cao hơn bản cũ 260 triệu đồng.

Tổng thể thiết kế của xe không có nhiều thay đổi. Các chi tiết đặc trưng vẫn được giữ lại như lưới tản nhiệt dạng nhiều nan dọc với dòng chữ Maybach, logo Maybach trên trụ D. Điểm khác biệt dễ nhận ra là thiết kế đèn trước sau mới, hốc hút gió trước trang trí bằng nhiều họa tiết logo Maybach kích thước nhỏ. Tiếp theo, xe sử dụng bộ mâm 23 inch nguyên khối to bản, thay cho kiểu nhiều nan như trước đây.

Vào bên trong, nội thất xe bọc da Nappa cao cấp toàn bộ. Nhiều chi tiết được nâng cấp bởi bộ phận cá nhân hóa Manufaktur bao gồm gói bổ sung vật liệu da Nappa cho mặt táp-lô và hông cánh cửa có tên Leather Package, gói Exclusive Trim Package với các chi tiết ốp gỗ ở lưng hàng ghế trước, ốp nội thất sơn mài màu đen bóng với họa tiết vân chảy piano.

Điểm nhấn của Maybach GLS 600 là khoang ghế sau hạng thương gia với 2 ghế ngồi riêng biệt. Ghế ngồi chỉnh điện độc lập, có thể điều chỉnh tựa lưng tối đa 43,5 độ, tích hợp bệ đỡ chân, có massage, sưởi ấm, làm mát. Tại đây, hãng bố trí thêm bàn làm việc có thể gấp gọn, hệ thống giải trí...

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance có giá 12,29 tỷ đồng. SL 63 S E Performance là phiên bản mạnh nhất của dòng xe thể thao mui trần SL. Động cơ hybrid kết hợp máy xăng V8 4.0L 612 mã lực với mô tơ điện 204 mã lực. Mô-men xoắn tổng cộng lên tới 1.419 Nm.

Xe có một số trang bị hỗ trợ vận hành nổi bật như hệ thống treo AMG Active Ride Control, vi sai hạn chế trượt cầu sau điều khiển điện tử, phanh gốm composite, hệ thống đánh lái cầu sau, cánh gió điều khiển điện...

Một số trang bị đáng chú ý trên SL 63 S E Performance tại Việt Nam có mâm 21 inch đen mờ, gói trang bị carbon cho ngoại thất, ghế thể thao tích hợp sưởi cổ, màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình cảm ứng 11,9 inch, âm thanh vòm Burmester...

Maserati GranCabrio Folgore

GranCabrio Folgore là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati. Xe có giá 13,314 tỷ đồng tại Việt Nam.

Xe sử dụng nền tảng điện 800V với ba mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, tổng công suất 751 mã lực (tăng lên 818 mã lực ở chế độ MaxBoost) và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm. Xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây, tương đương nhiều siêu xe có tiếng trên thị trường. Xe sử dụng pin 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh 150 kW (400V DC), có thể nạp từ 20–80% dung lượng chỉ trong 20 phút.

Khoang nội thất dùng vật liệu tái chế, đi kèm vô-lăng thể thao có sưởi, lẫy chuyển số nhôm, hệ thống âm thanh Sonus Faber 13 loa, màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch, sạc không dây và điều khiển bằng giọng nói và ghế trước thông gió kiêm sưởi.

Xe được trang bị hệ thống treo khí nén, hệ thống giảm xóc điều khiển điện tử, cùng bộ điều khiển trung tâm VDCM và phân bổ mô-men xoắn Torque Vectoring giúp tăng độ ổn định khi vận hành.

McLaren 750S bản đặc biệt

Chiếc McLaren 750S Spider (mui trần) đầu tiên tại Việt Nam được phân phối chính hãng có giá bán 29,4 tỷ đồng. Mức giá trên cao hơn một chiếc 750S Spider tiêu chuẩn khoảng 4,41 tỷ đồng (khởi điểm 24,99 tỷ).

McLaren 750S Spider là phiên bản facelift của mẫu 720S Spider từng "làm mưa làm gió" thị trường Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu 750S nếu nhìn thoáng qua gần như không thay đổi. Tuy nhiên, bản nâng cấp này có tới 30% linh phụ kiện hoàn toàn mới để khiến xe vận hành tốt hơn. Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn giữ nguyên so với 720S. Điểm khác biệt nhất là cản trước giờ không được sơn màu tương phản hoặc để lộ vân sợi carbon như 720S, bởi McLaren 750S chỉ có duy nhất lựa chọn sơn đồng màu thân xe.

Điểm đặc biệt khiến chiếc McLaren 750S Spider trong bài viết có mức giá cao hơn đáng kể là do màu sơn ngoại thất với hiệu ứng Coriolis (hiện tượng xoáy của luồng khí khi vật thể chuyển động trong không gian). Theo nhà sản xuất, màu sơn này mất hơn 260 giờ hoàn thiện bởi phân nhánh cá nhân hóa McLaren Special Operation (MSO).

Xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép. Sức mạnh của 750S là 740 mã lực và 800Nm, tăng tăng 30 mã lực và 30Nm so với 720S. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h giảm xuống 2,8 giây, 0-200 km/h là 7,3 giây và 0-299km/h là 19,8 giây. Tốc độ tối đa 332km/h.