Trung Quốc ‘trả đũa’

Bộ Thương mại cho biết trong quyết định sơ bộ hôm 22/12 rằng họ đã phát hiện ra các mặt hàng sữa nhập khẩu từ EU được trợ cấp và ngành công nghiệp trong nước của Trung Quốc đã “chịu thiệt hại đáng kể” do hậu quả này.

Mức thuế dao động từ 21,9% đến tối đa 42,7% nhưng chủ yếu ở mức gần 30%, sẽ có hiệu lực từ ngày 23/ 12.

Cuộc điều tra của Trung Quốc về các mặt hàng sữa nhập khẩu từ EU được khởi động vào tháng 8/2024, ngay sau khi cuộc điều tra về trợ cấp của chính khối 27 thành viên này dẫn đến việc áp thuế mới đối với xe điện Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đã tiến hành điều tra thịt lợn và rượu brandy. Các tranh chấp liên quan kể từ đó đã bị lu mờ bởi cái gọi là thuế quan “đối ứng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc, vốn leo thang mạnh vào tháng 4 và cuối cùng dẫn đến một thỏa thuận vào tháng 10.

Bắc Kinh đã tìm cách đàm phán một thỏa thuận với Brussels để bãi bỏ thuế quan đối với xe điện đổi lấy cam kết bán với giá tối thiểu không hạ giá so với các đối thủ trong nước. Ủy ban châu Âu tháng này cho biết họ đang xem xét cấp cam kết giá tối thiểu chỉ cho Volkswagen, nhà sản xuất ô tô Đức có nhà máy ở Trung Quốc.

Các quan chức EU cho biết Bắc Kinh đang nhấn mạnh vào một thỏa thuận trên toàn ngành chứ không phải với từng công ty Trung Quốc riêng lẻ, làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán.

Động thái mới nhất này gây thêm áp lực lên ngành nông nghiệp EU đang bất ổn. Tại một hội nghị thượng đỉnh của EU tuần trước, người biểu tình đã đập phá các tòa nhà Nghị viện châu Âu, rải phân chuồng và ném khoai tây vào cảnh sát chống bạo động.

Theo phân tích của Bộ Thương mại Trung Quốc về các mức thuế mới áp dụng cho hàng chục công ty, hầu hết công ty bị ảnh hưởng sẽ phải chịu mức thuế từ 28,6% đến 29,7%.

Tuyên bố của Bộ đề cập đến pho mát tươi, pho mát chế biến và pho mát xanh, cũng như sữa và kem không cô đặc và không đường. Bộ này không đề cập đến sữa bột hoặc sữa công thức cho trẻ sơ sinh.

Mức thuế cao nhất dành cho FrieslandCampina, một hợp tác xã sữa của Hà Lan, cũng như các công ty khác không được nêu tên. Châu Á, bao gồm Trung Quốc, chiếm hơn một phần tư doanh thu 13 tỷ euro của EU vào năm 2024. Một số thị trường quan trọng khác của ngành sữa châu Âu gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

EU từ lâu đã khẳng định rằng trợ cấp nông nghiệp của họ tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế vì chúng không liên quan đến sản xuất.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu gọi các biện pháp này là “không chính đáng” và cáo buộc Trung Quốc đưa ra “những cáo buộc đáng ngờ và bằng chứng không đầy đủ”. Ông nói thêm rằng hạn chót để áp dụng các biện pháp cuối cùng là ngày 21/2. “Chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ nông dân và các nhà xuất khẩu… trước những hành động không công bằng của Trung Quốc".

Theo FT