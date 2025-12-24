Đại diện KCN Việt Nam: 2025 đánh dấu giai đoạn nâng chuẩn bất động sản công nghiệp

Trao đổi về vấn đề này, ông Hardy Diec, Giám đốc Điều hành Tập đoàn KCN Việt Nam, đã phân tích các xu hướng đang định hình thị trường, những bước đi chiến lược của doanh nghiệp trong năm qua và định hướng phát triển hướng tới hạ tầng xanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Ông đánh giá như thế nào về bức tranh thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong năm 2025? Đâu là những xu hướng nổi bật đang định hình hành vi của nhà đầu tư?

Trong năm qua, các biến động thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng những căng thẳng địa – chính trị ở nhiều khu vực, khiến một bộ phận doanh nghiệp FDI thận trọng hơn, đặc biệt với các quyết định đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các chỉ số tổng thể, Việt Nam vẫn duy trì được sức hút rất đáng kể.

Đơn cử, trong 11 tháng năm 2025, vốn FDI đăng ký đạt gần 33,7 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 23,6 tỷ USD – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Những con số này cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam hầu như không suy giảm, bất chấp những biến động bên ngoài.

Điểm thay đổi rõ rệt nằm ở hành vi. Thay vì cam kết lớn ngay từ đầu, nhiều nhà đầu tư ưu tiên các giải pháp "vào nhanh – vận hành gọn" như kho và xưởng xây sẵn để giảm rủi ro và duy trì tính linh hoạt trong chiến lược. Song song đó, yêu cầu về hạ tầng đạt tiêu chuẩn xanh, các mô hình sẵn sàng vận hành, cũng như vị trí có khả năng hỗ trợ tốt cho chuỗi cung ứng công nghệ cao và logistics ngày càng trở nên quan trọng.

Trong năm 2025, KCN Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án mới và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm. Đâu là những cột mốc đáng chú ý nhất trong chiến lược phát triển của Tập đoàn?

Năm 2025 là giai đoạn chúng tôi tập trung củng cố nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Một trong những cột mốc quan trọng là việc ký kết hợp tác với VietinBank, qua đó hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận các giải pháp tín dụng và rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Thoả thuận hợp tác của KCN Việt Nam và VietinBank đặt nền móng cho việc triển khai các gói tài trợ tín dụng doanh nghiệp đặc biệt để KCN Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn diện, phục vụ tối ưu cho nhà đầu tư.

Ở mảng phát triển hạ tầng, một số dự án của KCN Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành và đạt chứng nhận LEED Vàng như KCN DEEP C – Hải Phòng (giai đoạn 2) và KCN Nhơn Trạch 6D – Đồng Nai, thể hiện cam kết nhất quán của chúng tôi đối với phát triển bền vững. Bên cạnh đó, năm qua cũng đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu các mô hình sản phẩm mới như nhà xưởng hai tầng, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

KCN DEEP C – Hải Phòng (giai đoạn 2) là một trong những dự án tiêu biểu của KCN Việt Nam trong năm qua với việc đạt chứng nhận LEED Vàng.

Ở giai đoạn hiện tại, các dự án trọng điểm như KCN An Phát – Hải Phòng và phân khu mới của KCN Hố Nai – Đồng Nai đang được tập trung xây dựng. Dự kiến, vào giữa quý II/2026, các dự án này sẽ cung cấp thêm 100,000 m2 kho xưởng chất lượng cao cho thị trường, bổ sung thêm lựa chọn cho nhà đầu tư trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Tập đoàn cũng lần đầu triển khai chương trình CSR "KCN Việt Nam – Gắn Kết Hướng Tương Lai". Ông đánh giá vai trò của CSR trong chiến lược dài hạn của Tập đoàn như thế nào?

Chúng tôi xác định CSR không phải là hoạt động bên lề, mà là một phần trong định hướng phát triển dài hạn. Chương trình "KCN Việt Nam – Gắn Kết Hướng Tương Lai" được triển khai dựa trên hai trụ cột chính là Hỗ trợ Nhà ở cho người lao động và Hỗ trợ Trẻ em & Giáo dục, hướng tới cải thiện điều kiện sống và phát triển nguồn nhân lực tại các địa phương nơi Tập đoàn hoạt động.

Trong giai đoạn đầu triển khai, chương trình đã hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho công nhân tại một số địa phương (gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng), đồng thời trao học bổng và hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo nghề với tổng giá trị 400 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, mà còn giúp xây dựng nguồn nhân lực ổn định, có tay nghề – yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái công nghiệp tại địa phương.

Dựa trên dữ liệu và quá trình làm việc với khách hàng, ông quan sát thấy nhu cầu của doanh nghiệp – đặc biệt là FDI thế hệ mới – đang thay đổi ra sao?

Trong một khảo sát gần đây với các khách thuê của KCN Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hai tiêu chí được nhắc đến nhiều nhất khi lựa chọn địa điểm sản xuất là vị trí chiến lược và chất lượng hạ tầng, cùng đạt tỷ lệ 39%. Kết quả này phản ánh khá rõ xu hướng của FDI thế hệ mới.

Doanh nghiệp ngày nay ưu tiên các dự án có khả năng kết nối nhanh với chuỗi cung ứng, hạ tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế và đi kèm dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Khi bước sang năm 2026, xu hướng này được dự báo sẽ còn rõ nét hơn, đặc biệt trong bối cảnh các ngành bán dẫn, điện tử và công nghệ cao tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn xanh, tốc độ đưa dự án vào vận hành và tính linh hoạt của mô hình nhà xưởng sẽ ngày càng trở thành những yếu tố mang tính quyết định trong lựa chọn của nhà đầu tư.

Phát triển công trình xanh là một trong những chiến lược cốt lõi của KCN Việt Nam, đặt mục tiêu đạt các quy chuẩn, chứng nhận về tính bền vững cho các dự án trong tương lai của Tập đoàn.

Nhìn về năm 2026, KCN Việt Nam sẽ ưu tiên những hướng phát triển nào để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao?

Trong giai đoạn tới, chúng tôi tiếp tục nâng chuẩn hạ tầng theo tiêu chí xanh, mở rộng danh mục sản phẩm linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp từ tài chính, pháp lý đến vận hành.

Ông Hardy Diec khẳng định mục tiêu chiến lược của KCN Việt Nam là góp phần thu hút hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao thông qua hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ toàn diện.

Mục tiêu của KCN Việt Nam là trở thành một nền tảng công nghiệp hiện đại, không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư và phát triển. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng góp phần cùng Việt Nam thu hút hiệu quả hơn dòng vốn FDI chất lượng cao trong giai đoạn tiếp theo.