Defender 2026 và màn ra mắt dẫn lối cảm xúc đầy bất ngờ tại Việt Nam

Cách Defender 2026 ra mắt, khi thương hiệu dẫn dắt cảm xúc với những cú “bẻ lái” đầy dụng ý

Sự kiện ra mắt Defender 2026 ngày 20/12 vừa qua đánh dấu một cột mốc quan trọng với Jaguar Land Rover tại Việt Nam. Đây là mẫu PHEV đầu tiên của dòng Defender, đồng thời là mẫu xe plug-in hybrid thứ hai được Land Rover Việt Nam giới thiệu chính thức tới khách hàng trong nước. Nhưng hơn cả một màn ra mắt sản phẩm, thương hiệu đã biến sự kiện này thành một câu chuyện được dẫn dắt bằng cảm xúc, không gian và những cú “bẻ lái” đầy dụng ý.

Địa điểm tổ chức là một trong những showroom Land Rover lớn và đẹp nhất Đông Nam Á. Chính điều đó khiến phần lớn khách mời tin rằng sân khấu ra mắt sẽ diễn ra ngay tại sảnh chính – nơi thường xuyên được sử dụng cho các sự kiện. Tuy nhiên, khi đến nơi, tất cả đều bất ngờ bởi showroom không hề có dấu hiệu của một buổi lễ ra mắt. Xe vẫn trưng bày như ngày thường, không ánh đèn, không sân khấu, không backdrop. Sự im ắng ấy tạo nên một cảm giác khó hiểu, thậm chí hoài nghi, nhưng cũng chính là lớp mở đầu cho cao trào phía sau.

Đúng thời điểm sự kiện bắt đầu, khách mời được mời di chuyển ra phía sau xưởng dịch vụ. Tại đây, một không gian hoàn toàn khác biệt được mở ra. Xưởng kỹ thuật, nơi vốn gắn liền với máy móc và sự khô khan, đã được “hô biến” thành một sân khấu ra mắt đầy cảm xúc. Tông màu đen và xanh lá đặc trưng của Defender bao trùm toàn bộ không gian, tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa bí ẩn. Việc lựa chọn xưởng dịch vụ không chỉ gây bất ngờ, mà còn mang tính biểu tượng rõ nét: Defender dù bước vào kỷ nguyên điện hóa, vẫn được sinh ra từ kỹ thuật, từ tính thực dụng và khả năng vận hành bền bỉ.

Tâm điểm của không gian là chiếc Defender được đặt trong một chiếc lồng, gợi hình ảnh một mãnh thú mạnh mẽ đang chờ được giải phóng. Cách trưng bày này khiến cảm xúc của khách mời được đẩy lên từng nấc, từ tò mò đến chờ đợi, đúng với tinh thần “không dễ đoán” vốn là bản sắc của Defender suốt nhiều thập kỷ.

Mở màn sự kiện là sự xuất hiện của rapper Suboi với phần trình diễn mang màu sắc jazz, da diết và giàu chiều sâu. Một lựa chọn tưởng chừng không liên quan, nhưng lại tạo nên sự đồng điệu rõ rệt với Defender. Giống như mẫu SUV biểu tượng này, Suboi đại diện cho tinh thần tiên phong, độc bản và cá tính, không chạy theo số đông, không lặp lại chính mình. Cả hai đều không đi theo lối mòn, không chiều lòng số đông hay chạy theo xu hướng nhất thời, mà cùng theo đuổi những cuộc phiêu lưu ý nghĩa, mang đến trải nghiệm khác biệt cho những con người gan dạ và tò mò, luôn sẵn sàng phá vỡ giới hạn quen thuộc.

Nếu Defender đại diện cho tinh thần phiêu lưu có chủ đích, bền bỉ và bản lĩnh, thì Suboi cũng vậy trong âm nhạc: dấn thân, tiên phong, tôn trọng cội nguồn nhưng luôn sẵn sàng phá vỡ giới hạn. Nếu Suboi tôn trọng di sản văn hóa trong âm nhạc nhưng không ngừng làm mới cách kể chuyện, thì Defender kế thừa DNA off-road huyền thoại để mở ra những hành trình hiện đại hơn, sâu sắc hơn. Sự đồng điệu đó khiến màn trình diễn không chỉ là tiết mục mở màn, mà trở thành một tuyên ngôn hình ảnh – nơi âm nhạc và chiếc xe cùng kể chung một câu chuyện về cá tính, sức ảnh hưởng bền vững theo thời gian, và tinh thần phiêu lưu có chủ đích được lan tỏa theo cách rất riêng.

Khi chiếc lồng mở ra, Defender chính thức lộ diện trong ánh đèn sân khấu, mang đến cảm giác quen mà lạ. Quen bởi thiết kế vuông vức, cơ bắp, đậm chất địa hình., một bước đi cho thấy biểu tượng off-road này đang thay đổi để thích nghi, nhưng không đánh mất cốt lõi.

Không chỉ là một mẫu xe mới, mà là tuyên ngôn cho tương lai bền vững của Jaguar Land Rover Việt Nam

Mark Cameron, Giám đốc Điều hành Defender, cho biết: "Hơn năm năm sau khi ra mắt, Defender đã khẳng định vị thế thành công bền vững. Với dòng máu di sản bắt nguồn từ mẫu Series I đầu tiên ra đời năm 1948, Defender tiếp tục chinh phục trí tưởng tượng và niềm đam mê của khách hàng trên toàn cầu. Dải sản phẩm hiện nay trải dài từ mẫu thương mại Hardtop đến phiên bản hiệu suất cao đầy ấn tượng – Defender OCTA. Trong bối cảnh sản lượng đạt công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, những thay đổi mới nhất thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc mang đến những hành trình ngày càng thỏa mãn. Các tinh chỉnh về thiết kế, màu sắc mới cùng danh mục phụ kiện mở rộng tiếp nối đợt nâng cấp toàn diện của năm ngoái, giúp mẫu 4x4 biểu tượng của chúng tôi trở nên vượt trội hơn bao giờ hết.”

Cùng với Defender PHEV, Defender 2026 cũng được giới thiệu với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Thiết kế được tinh chỉnh với hệ thống đèn pha và đèn hậu mới, các tùy chọn màu sơn và mâm xe đa dạng hơn. Nội thất nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 13,1 inch, giao diện trực quan, cùng nhiều cải tiến nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng. Công nghệ hỗ trợ vận hành được tăng cường với Adaptive Off-Road Cruise Control, Driver Attention Monitor thế hệ mới và loạt tiện ích thực dụng cho cả di chuyển hàng ngày lẫn off-road chuyên sâu.

Danh mục sản phẩm Defender tại Việt Nam cũng được mở rộng đáng kể, từ các phiên bản 90, 110, 130 đến Trophy Edition giới hạn, cùng hai biến thể hiệu suất cao OCTA và OCTA Black. Mức giá khởi điểm từ 5,099 tỷ đồng cho thấy Defender không chỉ là một mẫu xe, mà là một hệ sinh thái dành cho những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt và cá nhân hóa.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Defender 2026 cùng phiên bản PHEV là lời khẳng định rõ ràng cho chiến lược phát triển bền vững mà JLR Việt Nam đang theo đuổi. Trên phạm vi toàn cầu, thương hiệu đặt mục tiêu net zero carbon vào năm 2039. Tại Việt Nam, cam kết này được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể: showroom Land Rover Long Biên vận hành bằng hệ thống điện mặt trời, danh mục xe PHEV tiếp tục được mở rộng, và toàn bộ chuỗi hoạt động từ sản xuất, vận hành đến trải nghiệm khách hàng đều gắn với trách nhiệm môi trường.

Defender 2026 vì thế không chỉ là một mẫu xe mới, mà là cách Land Rover kể câu chuyện về tương lai của mình: điện hóa nhưng không đánh mất bản sắc, phát triển bền vững nhưng vẫn giữ trọn tinh thần phiêu lưu. Và chính cách thương hiệu tổ chức sự kiện ra mắt bất ngờ, cảm xúc và đầy dụng ý đã phản ánh rõ nhất triết lý đó.