Ông lão nông dân nhặt được kho báu tiền tỷ khi đi cắt cỏ

Tháng 9 vừa qua, một người đàn ông tại huyện Hongseong, tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) đã gặp may mắn bất ngờ khi đi phát cỏ chuẩn bị cho lễ Chuseok.

Vào ngày 5/9/2023, chính quyền huyện Hongseong thông báo ông Seo, một cư dân tại xã Geumma, đã phát hiện ra nấm khổng lồ (tên khoa học là Giant puffball) khi đang dọn cỏ trên núi. Hai cây nấm mà ông Seo nhìn thấy bao gồm một cây lớn có đường kính khoảng 30 cm, nặng 2 kg và một cây khác nhỏ hơn chỉ bằng nắm tay.

Người nông dân nhặt được cây nấm quý

Loại nấm có hình dáng kỳ lạ này thuộc họ nấm tán, được gọi là nấm "đầu rồng" (denggu alba) do hình dạng tròn trịa giống như một viên kẹo nhãn cầu khổng lồ. Chúng nổi tiếng với tốc độ phát triển cực nhanh, có thể lớn vọt chỉ sau một đêm. Tùy vào môi trường, kích thước của chúng thường trên 10 cm, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt từng được phát hiện đạt đường kính hơn 150 cm và nặng trên 20 kg.

Nấm khổng lồ thường xuất hiện ở các bãi tre, đồng cỏ có nhiều chất hữu cơ vào cuối hè hoặc mùa thu. Tuy nhiên, vì không phổ biến như nấm hương hay nấm tùng, nên mỗi khi loại nấm này xuất hiện tại Hàn Quốc, nó đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Nấm có bề ngoài như quả bóng

Do độ khan hiếm, loại nấm này không thường xuyên được sử dụng làm thực phẩm. Khi nấm đã già hoàn toàn, bên trong sẽ chuyển sang màu nâu và không thể ăn được. Chỉ những cây nấm còn non, có ruột trắng tinh mới có thể chế biến món ăn.

Nhiều lời đồn cho rằng loại nấm này có tác dụng cải thiện sinh lực và tăng cường sức mạnh cho nam giới, điều này càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của nó. Trên các diễn đàn trực tuyến, giá trị của một cây nấm như vậy được thảo luận dao động từ 185 triệu đến gần 1 tỷ đồng (khoảng 10 đến 50 triệu won) tùy theo kích thước.

Nguồn: SBS