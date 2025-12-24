Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông lão nông dân nhặt được kho báu tiền tỷ khi đi cắt cỏ

24-12-2025 - 14:14 PM | Thị trường

Sau khi có phát hiện bất ngờ, ông đã đi trình báo chính quyền.

Tháng 9 vừa qua, một người đàn ông tại huyện Hongseong, tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) đã gặp may mắn bất ngờ khi đi phát cỏ chuẩn bị cho lễ Chuseok.

Vào ngày 5/9/2023, chính quyền huyện Hongseong thông báo ông Seo, một cư dân tại xã Geumma, đã phát hiện ra nấm khổng lồ (tên khoa học là Giant puffball) khi đang dọn cỏ trên núi. Hai cây nấm mà ông Seo nhìn thấy bao gồm một cây lớn có đường kính khoảng 30 cm, nặng 2 kg và một cây khác nhỏ hơn chỉ bằng nắm tay.

Người nông dân nhặt được cây nấm quý

Loại nấm có hình dáng kỳ lạ này thuộc họ nấm tán, được gọi là nấm "đầu rồng" (denggu alba) do hình dạng tròn trịa giống như một viên kẹo nhãn cầu khổng lồ. Chúng nổi tiếng với tốc độ phát triển cực nhanh, có thể lớn vọt chỉ sau một đêm. Tùy vào môi trường, kích thước của chúng thường trên 10 cm, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt từng được phát hiện đạt đường kính hơn 150 cm và nặng trên 20 kg.

Nấm khổng lồ thường xuất hiện ở các bãi tre, đồng cỏ có nhiều chất hữu cơ vào cuối hè hoặc mùa thu. Tuy nhiên, vì không phổ biến như nấm hương hay nấm tùng, nên mỗi khi loại nấm này xuất hiện tại Hàn Quốc, nó đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Nấm có bề ngoài như quả bóng

Do độ khan hiếm, loại nấm này không thường xuyên được sử dụng làm thực phẩm. Khi nấm đã già hoàn toàn, bên trong sẽ chuyển sang màu nâu và không thể ăn được. Chỉ những cây nấm còn non, có ruột trắng tinh mới có thể chế biến món ăn.

Nhiều lời đồn cho rằng loại nấm này có tác dụng cải thiện sinh lực và tăng cường sức mạnh cho nam giới, điều này càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của nó. Trên các diễn đàn trực tuyến, giá trị của một cây nấm như vậy được thảo luận dao động từ 185 triệu đến gần 1 tỷ đồng (khoảng 10 đến 50 triệu won) tùy theo kích thước.

Nguồn: SBS

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có

Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có Nổi bật

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? Nổi bật

EU rút lại lệnh cấm hoàn toàn xe xăng: Ai mừng, ai lo?

EU rút lại lệnh cấm hoàn toàn xe xăng: Ai mừng, ai lo?

13:45 , 24/12/2025
Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục

Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục

13:30 , 24/12/2025
Một quốc gia châu Á chuẩn bị khai thác đất hiếm từ bùn dưới đáy biển: Đưa vật liệu lên từ độ sâu 6.000m, quyết xây chuỗi cung ứng để 'dằn mặt' Trung Quốc

Một quốc gia châu Á chuẩn bị khai thác đất hiếm từ bùn dưới đáy biển: Đưa vật liệu lên từ độ sâu 6.000m, quyết xây chuỗi cung ứng để 'dằn mặt' Trung Quốc

11:37 , 24/12/2025
Trung Quốc đón tin vui

Trung Quốc đón tin vui

11:11 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên