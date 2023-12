Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

TPHCM: Trao nghị quyết, quyết định phê chuẩn các chức danh lãnh đạo

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khoá X, bà Phạm Quỳnh Anh - Trưởng ban Pháp chế HĐND TPHCM đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Phạm Thành Kiên.

Bên cạnh đó, bà Phạm Quỳnh Anh cũng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Thành Kiên và ông Nguyễn Văn Dũng.

TPHCM: Phân công cán bộ chủ chốt điều hành Đảng bộ quận 3

Tối 7/12, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ . Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Phạm Thành Kiên - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 đến nhận công tác tại HĐND TPHCM để giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất phân công ông Nguyễn Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 phụ trách điều hành hoạt động chung của Đảng bộ quận 3 cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3.

TPHCM: Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 11 giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 11



Sáng 5/12, Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định của UBND TPHCM về tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lê Văn Thu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, Sở Nội vụ TPHCM công bố quyết định của UBND TPHCM về tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 11 Huỳnh Kim Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 11. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bình Dương: Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng

Ngày 6/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, thượng tá Võ Thành Trung - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định cho thượng tá Lưu Minh Hoàng (bìa trái) và thượng tá Đặng Đình Hà (bìa phải)

Điều động thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm thượng tá Đặng Đình Hà, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, tặng hoa chúc mừng Thượng tá Võ Thành Trung (bìa trái)

Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 4/12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động ông Trần Quang Tú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đến công tác tại Huyện ủy Tân Phú.

Ông Trần Quang Tú được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Phú, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động ông Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất đến công tác tại UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều động ông Cao Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến công tác tại Huyện ủy Thống Nhất. Ông Cao Tiến Sỹ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Thống Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Đồng Nai cũng công bố 3 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

UBND tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

UBND tỉnh Đồng Nai giao ông Trần Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ phụ trách, điều hành hoạt động của sở này. Thời hạn giao nhiệm vụ là 12 tháng, kể từ ngày 5/12 hoặc cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Bình Thuận: Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Cụ thể, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/12.

Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận từ ngày 17/4. Sau gần 8 tháng phụ trách, đến nay, ông Anh Vũ chính thức được bổ nhiệm làm người đứng đầu ngành y tế tỉnh Bình Thuận.