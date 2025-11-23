Điều động, bổ nhiệm giám đốc công an ở 3 tỉnh

Ngày 21/11, tại Công an tỉnh Lạng Sơn , Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng và đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc. Đồng thời, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy giá trị tập thể, tham mưu tốt nhất cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng- tân Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Thanh Bình.

Cùng ngày, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định c ủa Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 21/11/2025.

Cùng với quyết định trên, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình từ ngày 21/11/2025.

Đồng thời, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an);

Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó vào chiều 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra Hội nghị công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình , tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) kể từ ngày 21/11/2025.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 21/11/2025.