Điều động, bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc công an ở 4 tỉnh

Chiều 4/11, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Nguyễn Hữu Phước (phải). Ảnh: Văn Nhất.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Phước (48 tuổi, quê quán ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ , giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng (trái).

Chiều cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh Ninh Bình.

Theo báo Ninh Bình , tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từ ngày 6/11/2024.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng (sinh năm 1977, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 6/11/2024.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định cho Đại tá Đinh Việt Dũng. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Đặng Trọng Cường. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 6/11, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Sơn La.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường (sinh năm 1976, quê quán xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, kể từ ngày 6/11/2024.

Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đặng Trọng Cường tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Đặng Trọng Cường.

Chiều 7/11, tại Công an tỉnh Phú Thọ , Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, Trung tướng Hoàng Đức Lừng công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng thuộc Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.