Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an 2 tỉnh thành

Lãnh đạo TPHCM, quận 4 chúc mừng Thượng tá Phan Thanh Bình.

Bổ nhiệm, chỉ định nhân sự Công an TPHCM

Ngày 30/9, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy quận 4…

Tại buổi lễ, Công an TPHCM công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM điều động, bổ nhiệm Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho Thượng tá Phan Thanh Bình.

Cũng tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chỉ định đồng chí Phan Thanh Bình, Trưởng Công an quận 4, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4 nhiệm kỳ 2020-2025.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, chúc mừng Thượng tá Phan Thanh Bình nhận nhiệm vụ mới.

Thiếu tướng Mai Hoàng mong muốn, tân Trưởng Công an quận 4 tiếp tục phát huy những mặt đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tập trung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức, đoàn kết.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng Thượng tá Phan Thanh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng Thượng tá Phan Thanh Bình được phân công nhiệm vụ mới.

Đồng chí đánh giá cao Thượng tá Phan Thanh Bình đã có nhiều thành tích trong việc phá nhiều vụ án liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TPHCM, qua đó, góp phần tạo sự bình yên cuộc sống cho người dân TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn, với nhiệm vụ mới là Trưởng Công an quận 4, Thượng tá Phan Thanh Bình cùng tập thể Công an quận 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó là nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, kịp thời, xử lý nhanh… để đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là giải quyết dứt điểm, không để nảy sinh, phát sinh các vụ việc phức tạp.

Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công an tỉnh Trà Vinh

Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh đối với 06 đồng chí gồm:

(1) Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Chinh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cầu Kè;

(2) Thượng tá Trần Ngọc Khuyến, Phó Trưởng Công an huyện Cầu Ngang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

(3) Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cầu Ngang;

(4) Thượng tá Nguyễn Văn Em, Phó Trưởng Công an thị xã Duyên Hải đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại Tạm giam;

(5) Thượng tá Tăng Văn Ra, Phó Giám thị Trại Tạm giam đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Duyên Hải;

(6) B ổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Phan Hoàng Lâm, Phó Trưởng Công an thành phố Trà Vinh.

Khẩn trương bàn giao công việc, nhận ngay nhiệm vụ mới

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy được rèn luyện, thử thách ở nhiều địa bàn, lĩnh vực công tác khác nhau đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cần khẩn trương bàn giao công việc, nhận ngay nhiệm vụ mới; tiếp tục phát huy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến cán bộ, chiến sĩ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên cương vị công tác mới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.