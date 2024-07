Điều gì đã làm nên thương hiệu đá phong thủy An Phát?

Luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu



Theo đại diện của cơ sở đá phong thủy An Phát, tất cả các sản phẩm tại cửa hàng đều được lựa chọn từ những phiến đá tự nhiên 100%, khai thác sâu dưới lòng đất. An Phát cam kết rằng mỗi sản phẩm bán ra đều đúng chủng loại đá và đảm bảo chất lượng cao nhất. Mỗi sản phẩm đều đi kèm với giấy chứng nhận từ các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo sự minh bạch và tin cậy.

Chính sự tận tâm và cam kết chất lượng này là lý do mà sản phẩm đá phong thủy của An Phát không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân mà còn thu hút sự tin tưởng của nhiều cơ quan và đơn vị. An Phát tự hào mang đến những sản phẩm tinh xảo, bền đẹp và ý nghĩa phong thủy cao.



Có đội ngũ nghệ nhân chế tác lành nghề

Đá phong thủy An Phát là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh các sản phẩm đá phong thủy tự nhiên. Với sự đầu tư mạnh mẽ, nhà xưởng của An Phát có quy mô lên đến 500m2, được trang bị hiện đại để đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả và chất lượng cao.

Một trong những điểm nổi bật của An Phát chính là đội ngũ nghệ nhân lành nghề, gồm hơn 30 thợ thủ công có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Các nghệ nhân này không chỉ có tay nghề cao mà còn có tâm huyết và đam mê với từng sản phẩm, đảm bảo mỗi tác phẩm đều đạt đến mức hoàn hảo về cả kỹ thuật lẫn mỹ thuật.

Đội ngũ nghệ nhân lành nghề luôn làm hài lòng mọi khách hàng

An Phát không ngừng nỗ lực cải tiến và sáng tạo trong quá trình chế tác, từ việc lựa chọn nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm đem đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.



Chính sách bán hàng minh bạch, rõ ràng

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, An Phát áp dụng chính sách bảo hành và đổi trả hợp lý. Nếu khách hàng phát hiện sản phẩm có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, An Phát sẵn sàng hỗ trợ bảo hành và đổi trả nhanh chóng.

Giao hàng nhanh chóng và đảm bảo, vận chuyển sản phẩm đến tay khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Đối với các đơn hàng lớn hoặc có yêu cầu đặc biệt, An Phát luôn có giải pháp vận chuyển tối ưu để đảm bảo sản phẩm đến nơi an toàn và nguyên vẹn.

Không chỉ chú trọng đến việc bán hàng mà An Phát còn đặc biệt quan tâm đến dịch vụ sau bán hàng. Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng sau khi mua sản phẩm. Bất kể là vấn đề gì, An Phát đều lắng nghe và đưa ra giải pháp kịp thời để đảm bảo khách hàng luôn hài lòng.

Hàng hóa đa dạng, phong phú, luôn sẵn hàng tại kho với số lượng lớn

Để tri ân khách hàng, An Phát thường xuyên có các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt. Khách hàng thân thiết còn được hưởng các chính sách ưu đãi riêng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và có thêm nhiều cơ hội sở hữu những sản phẩm đá phong thủy tuyệt vời.



An Phát khẳng định thương hiệu bằng uy tín, chất lượng và sự tận tâm, liên tục nâng cao sản phẩm. Đây là địa chỉ tin cậy để khách hàng yên tâm mua sắm và trải nghiệm đá tự nhiên.

Một số công trình tiêu biểu được chế tác từ đơn vị

Tác phẩm "Tượng Bác" Đá Đỏ Ruby 1,5 tấn, chế tác trong 145 ngày, đang được đặt tại phòng truyền thông của học viện PCCC, 243 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Phật Thích Ca làm từ đá Sapphire nguyên khối 12 tấn chế tác trong 720 ngày, được đặt tại đình Chu Quyến lịch sử 500 năm tuổi tại thôn Chu Quyến, Ba Vì, Hà Nội.

Đá phong thủy An Phát

Showroom: 89 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0982.627.166

Website: https://anphatgems.vn



Facebook: https://www.facebook.com/anphatgems/

Youtube: https://www.youtube.com/@anphatofficial