Điều gì khiến thẻ tín dụng quốc tế ngày càng "hút" người dùng?

Những con số ấn tượng



Theo khảo sát 6 tháng đầu năm của SHB, 50% số lượng khách hàng ưu tiên lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế. Con số này tăng gấp đôi so với mức bình quân 25% ở năm 2022.

Cũng theo SHB, chỉ riêng trong tháng 6, số lượng mở mới dòng thẻ tín dụng quốc tế cao cấp Platinum tăng trưởng 34,7% so với tháng trước. Doanh số chi tiêu thẻ tăng thêm 70% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thanh toán online tăng mạnh đến 57% so với năm 2022.

Các chuyên gia tài chính giải thích, ngoài sự tiện lợi, thanh toán nhanh, tiêu trước trả sau, các ngân hàng thời gian qua đã chú trọng xây dựng nhiều loại thẻ tín dụng có những ưu đãi được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đặc biệt, các dòng thẻ cao cấp như Platinum thường gắn với những đặc quyền đẳng cấp và vượt trội, mang đến lợi ích tối đa cho chủ thẻ.

Đơn cử với thẻ SHB VISA Platinum, chủ thẻ sẽ nhận được hạn mức đến 2 tỷ đồng để thoải mái chi tiêu, miễn lãi lên đến 55 ngày hay rút tiền mặt lên đến 50% hạn mức tín dụng tại tất cả ATM/POS trong nước và quốc tế. Ngoài ra, khách hàng sở hữu thẻ tín dụng cao cấp này còn nhận được biệt đãi "có một không hai": Tận hưởng không giới hạn dịch vụ 5* tại phòng chờ thương gia SHB First Club dát vàng 24k tại sân bay Nội Bài.

BTV Trần Quang Minh (48 tuổi, Phó Giám đốc Truyền hình FPT kiêm Giám đốc Nội dung) cho biết, vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay, do đó đặc quyền phòng chờ tại sân bay là điều anh đánh giá cao nhất.

"Chuyến công tác Đà Nẵng lúc 3h sáng vừa rồi đã mang đến cho tôi một trả nghiệm tuyệt vời, đó là lần đầu tiên tận hưởng không gian sang trọng của phòng chờ SHB First Club chỉ dành cho những khách hàng cao cấp nhất. Một chuyến bay thật sớm nhưng cũng rất thoải mái vì tôi được nghỉ ngơi, thư giãn tại phòng chờ thương gia hiện đại này", anh Quang Minh chia sẻ.



Trên thực tế hiện nay, khi mở thẻ tín dụng cao cấp, bên cạnh các dịch vụ về tài chính, khách hàng luôn mong muốn được Ngân hàng chăm sóc cá nhân hóa, được sử dụng và trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhất là khi nhu cầu đi lại, du lịch, nghỉ dưỡng, ẩm thực tăng cao. Cùng với BTV Quang Minh, hàng nghìn khách hàng đã mở thẻ SHB VISA Platinum & SHB VISA Platinum Star chỉ trong vòng gần 2 tháng sau khi thẻ ra mắt là minh chứng rõ nét cho sức hút của một dòng thẻ ấn tượng trên thị trường.

Hướng tới mọi đối tượng khách hàng

Nếu thẻ SHB VISA Platinum chủ yếu hướng đến những chủ doanh nghiệp có thu nhập cao, nhu cầu sử dụng các đặc quyền cao cấp về di chuyển, lưu trú, tiếp khách… thì SHB VISA Platinum Star phù hợp với giới trẻ mong muốn chi tiêu nhiều cho các hoạt động giải trí, ăn uống, mua sắm thời trang, shopping hàng hiệu…

Thẻ SHB VISA Platinum Star là bạn đồng hành với những chi tiêu trực tuyến của giới trẻ

Chị Lê Ngọc Hoa (27 tuổi, nhân viên Marketing tại TP. Hồ Chí Minh) bật mí hầu như mọi chi tiêu cho bản thân và gia đình, chị đều dùng thẻ SHB VISA Platinum Star. Nhờ số điểm tích lũy SHB Rewards trên ứng dụng SHB Mobile và tỷ lệ hoàn tiền cao khi shopping online, chị đã có thêm một khoản để tiếp tục mua các sản phẩm hữu ích khác.



"Từ sau dịch Covid-19, tôi có thói quen mua sắm trực tuyến thay vì đi ra tận nơi, nên tôi đã mở thẻ Platinum Star để tiện thanh toán, trong đó tôi ưng nhất là ưu đãi hoàn tiền và trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết của SHB như FPT Shop, The Face Shop, Doji…", chị Hoa hồ hởi nói.

Theo ông Đặng Công Hoàn, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB, khách hàng cao cấp hiện nay tìm hiểu rất kỹ để lựa chọn ra dòng thẻ "chạm" đúng nhu cầu của mình.

"Lắng nghe mong muốn của khách hàng, SHB Platinum là dòng thẻ cao cấp chủ lực được SHB thiết kế, may đo theo nhu cầu sử dụng của phân khúc khách hàng cao cấp. Không chỉ là công cụ thanh toán, SHB Platinum mang đến cho chủ sở hữu thẻ những trải nghiệm đặc quyền, đẳng cấp và khác biệt", ông Đặng Công Hoàn khẳng định.

Cũng theo vị đại diện Ngân hàng này, chủ thẻ sẽ được miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí phát hành thẻ, được tặng tài khoản số đẹp trùng với số điện thoại hoặc ngày sinh. Khách hàng cũng được hưởng các biệt đãi hấp dẫn về khách sạn, resort, nhà hàng, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, các sân golf đẳng cấp thế giới cũng như nhận được bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá lên đến 40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 10/8/2023, 1.000 khách hàng đầu tiên mở thẻ sẽ được hoàn 2 triệu đồng nếu chi tiêu từ 8 triệu trở lên trong 60 ngày kể từ khi kích hoạt thẻ. Tất cả chủ thẻ cũng sẽ được giảm giá trực tiếp 300.000 VNĐ khi thanh toán cho hóa đơn từ 1,5 triệu tại chuỗi nhà hàng Golden Gate trên toàn quốc từ nay đến ngày 31/7/2023./.

Bộ đôi SHB VISA Platinum & SHB VISA Platinum Star là dòng thẻ tín dụng quốc tế đầu tiên trong chiến dịch "Gia đình thẻ SHB – Kết nối tình thân" năm 2023 của Ngân hàng. "Gia đình thẻ SHB" hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ và phù hợp từ khả năng tài chính tới thói quen tiêu dùng của mỗi thành viên trong gia đình, qua đó cùng nhau gắn kết tình thân và tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc.