Điều gì xảy ra sau lệnh cấm TikTok?

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe các lập luận vào cuối tuần này, ngày 10/1 từ TikTok và chủ sở hữu có trụ sở tại Trung Quốc là ByteDance, bên đang tìm cách chặn một đạo luật do Tổng thống Joe Biden ký sẽ cấm ứng dụng video dạng ngắn này bắt đầu từ ngày 19/1 trừ khi nó được tách khỏi ByteDance, do lo ngại về an ninh quốc gia.

TikTok đã yêu cầu tạm dừng lệnh cấm trong quá trình tố tụng, nhưng Tòa án Tối cao đã không hành động ngay lập tức theo yêu cầu này.

Theo các chuyên gia, quyết định cấm TikTok tại Hoa Kỳ không chỉ là vấn đề an ninh quốc gia mà còn có tác động sâu rộng đến người dùng, doanh nghiệp, nhân viên và ngành công nghiệp quảng cáo.

Vậy điều gì sẽ xảy ra với TikTok?

TikTok lập luận, lệnh cấm là cản trở quyền tự do ngôn luận, việc Quốc hội Hoa Kỳ không tìm cách cấm các ứng dụng khác thuộc sở hữu của Trung Quốc như Shein hoặc Temu cho thấy họ nhắm mục tiêu vào TikTok vì nội dung chứ không phải dữ liệu.

Người dùng mới sẽ không thể tải TikTok từ các cửa hàng ứng dụng và người dùng hiện tại sẽ không thể cập nhật ứng dụng, vì luật pháp cấm bất kỳ thực thể nào tạo điều kiện cho việc tải xuống hoặc bảo trì ứng dụng TikTok.

Trong một lá thư ngày 13/12/2024, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đề nghị Apple và Google, hai công ty quản lý các cửa hàng ứng dụng lớn nhất, rằng họ phải sẵn sàng xóa TikTok khỏi cửa hàng của mình vào ngày 19/1.

Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ đám mây Oracle có thể thấy một số gián đoạn trong công việc của mình với TikTok. Oracle lưu trữ dữ liệu người dùng TikTok tại Hoa Kỳ trên máy chủ của mình, xem xét mã nguồn của ứng dụng và phân phối ứng dụng đến các cửa hàng ứng dụng.

Được biết, Google từ chối bình luận, trong khi Oracle và Apple không trả lời yêu cầu bình luận.

Người dùng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Các chuyên gia cho biết, 170 triệu người dùng TikTok tại Hoa Kỳ có thể vẫn có thể sử dụng ứng dụng này vì nó đã được tải xuống điện thoại của họ. Nhưng theo thời gian, nếu không có bản cập nhật phần mềm và bảo mật, ứng dụng sẽ trở nên không sử dụng được.

Một số người dùng đã bắt đầu đăng video TikTok hướng dẫn người khác cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN), giúp che giấu vị trí của người dùng internet, như một cách để lách lệnh cấm.

Đáng chú ý, những người sáng tạo nội dung đã xây dựng doanh nghiệp từ những người theo dõi TikTok của họ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nadya Okamoto, người có 4,1 triệu người theo dõi và là người sáng lập August - một thương hiệu sản phẩm dành cho kỳ kinh nguyệt cho biết, TikTok đã giúp doanh nghiệp của cô phát triển tự nhiên thông qua các video lan truyền. Lệnh cấm TikTok có thể buộc cô và các doanh nghiệp nhỏ khác phải chi nhiều hơn cho tiếp thị và tăng chi phí của họ. "Nếu TikTok biến mất, chúng tôi sẽ ổn, nhưng sẽ là một cú đánh mạnh", cô cho biết thêm.

Theo các chuyên gia, các công ty công nghệ lớn khác như Meta và Google có thể hưởng lợi từ việc thu hút người dùng và nhà quảng cáo rời bỏ TikTok.

Nhân viên của TikTok lo lắng bị sa thải

Theo thống kê, TikTok hiện có 7.000 nhân viên tại Hoa Kỳ và họ đang rất lo lắng về việc sa thải. Trong bối cảnh đó, TikTok vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân sự, khiến nhiều người phải tìm đến lời khuyên trên các diễn đàn ẩn danh như Blind. (Blind là một diễn đàn ẩn danh dành cho nhân viên thảo luận về các công ty).

Một người dùng đã đăng trên Blind rằng họ đã nhận được lời mời làm việc từ ByteDance tại San Jose, California, bắt đầu vào tháng 2. Những người khác đã bình luận vào bài đăng, khuyên người dùng chấp nhận lời mời và sử dụng nó làm đòn bẩy trong các cuộc phỏng vấn khác. "Tôi đã ký vào lời đề nghị và sẽ chờ xem tình hình diễn biến thế nào", người dùng này cho biết trong bài đăng trên Blind.

Các nhà quảng cáo không nỡ bỏ lỡ TikTok

Lo ngại về những hiểm họa tiềm ẩn đằng sau TikTok, ngày càng nhiều quốc gia cấm công chức nhà nước sử dụng nền tảng phát video ngắn này.

Theo công ty nghiên cứu Emarketer, doanh thu quảng cáo của TikTok tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt tổng cộng 12,3 tỷ USD vào năm 2024 và mặc dù con số này nhỏ hơn nhiều so với Meta Platforms - chủ sở hữu Instagram. Các nhà quảng cáo cho biết, lượng người dùng trung thành của TikTok khá lớn nên nhiều thương hiệu khó từ bỏ, họ vẫn sẽ cố gắng quảng cáo sau ngày 19/1.

Ông Craig Atkinson - CEO của công ty tiếp thị kỹ thuật số Code3 cho biết, công ty sẽ tiếp tục tận dụng lượng người dùng TikTok còn lại. Tính năng thương mại điện tử TikTok Shop, cho phép người dùng mua sản phẩm trực tiếp từ video, không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào tương đương làm tăng giá trị của ứng dụng này đối với các nhà quảng cáo. Ông Atkinson cho biết thêm rằng, công ty của ông đã ký hợp đồng mới với khách hàng để xây dựng các chiến dịch TikTok Shop ngay cả vào cuối tháng 12/2024.

Còn theo Phó chủ tịch điều hành phụ trách an toàn thương hiệu tại công ty truyền thông Horizon Media Jason Lee, một số nhà quảng cáo có thể tiếp tục chi tiêu cho TikTok sau ngày 19/1 và đánh giá lại nếu ứng dụng này chứng kiến mức sử dụng hoặc hiệu suất giảm.

Chủ sở hữu liệu có bán TikTok?

Trên thực tế, TikTok đã nhiều lần tuyên bố rằng việc bán công ty khỏi ByteDance là điều không khả thi. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được các nhà đầu tư đang khao khát ứng dụng này. Trong đó có doanh nhân tỷ phú Frank McCourt, cựu chủ sở hữu đội bóng chày Los Angeles Dodgers, người cho biết ông đã đảm bảo được 20 tỷ USD để đấu thầu mua lại TikTok.

Được biết, hiện McCourt vẫn chưa nói chuyện với ByteDance. Song McCourt tin rằng Tòa án Tối cao sẽ duy trì luật yêu cầu TikTok phải thoái vốn, sau đó công ty mẹ sẽ cởi mở hơn trong các cuộc thảo luận về việc bán công ty.

McCourt và nhóm của ông đã có "cuộc trò chuyện sơ bộ" với các thành viên trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump - người đã cố gắng cấm TikTok trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Nhà Trắng nhưng sau đó đã đảo ngược quan điểm và cũng đang tìm kiếm một CEO để lãnh đạo ứng dụng. Kế hoạch kinh doanh của McCourt cho TikTok bao gồm việc di chuyển ứng dụng sang công nghệ nguồn mở và kiếm doanh thu thông qua thương mại điện tử và cấp phép dữ liệu để đào tạo AI./.