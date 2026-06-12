Điều gì xảy ra với các thuê bao chưa xác thực sau ngày 15/6?

Nhiều hệ lụy khi chưa xác thực thông tin thuê bao

Thực thi Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, có hiệu lực ngày 15/4, các cơ quan quản lý và nhà mạng đang áp dụng những biện pháp mạnh tay nhằm làm sạch thị trường viễn thông.

Theo đó, trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư 08 có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông phải thông báo và yêu cầu khách hàng hoàn thành việc xác thực lại thông tin. Sau đó, những thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khoá 1 chiều gọi và nhắn tin gửi đi, lộ trình tiếp theo là khóa dịch vụ cả hai chiều trước khi thu hồi số vĩnh viễn.

Như vậy, ngày 15/6/2026 sẽ là "hạn chót" để các thuê bao nằm trong diện xác thực thông tin thực hiện việc này để đảm bảo việc sử dụng bình thường. Tuy nhiên, tính đến 11/6 vẫn còn gần 20 triệu thuê bao chưa hoàn tất các quy định về xác thực thông tin.

Trên thực tế, những thuê bao chưa xác thực không chỉ mất đi số điện thoại đã gắn bó mà còn kéo theo nhiều hệ luỵ khác.

Phần lớn người dùng đều phải cung cấp số điện thoại khi sử dụng hàng loạt dịch vụ thiết yếu như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, thương mại điện tử, ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn, mạng xã hội, email hay các nền tảng giải trí trực tuyến…

Không dừng lại ở đó, số điện thoại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các dịch vụ công trực tuyến như VNeID, bảo hiểm xã hội điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia hay các ứng dụng y tế, giáo dục….

Vì vậy, việc bị khoá một số điện thoại không chỉ khiến việc liên lạc gặp trở ngại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dùng.

Làm sao để xác thực thông tin thuê bao?

Để đáp ứng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng khách hàng, nhà mạng Viettel đã triển khai hàng loạt phương thức xác thực thông tin thuê bao vô cùng linh hoạt. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cách thức phù hợp nhất với bản thân, từ việc tự thao tác trực tuyến tại nhà cho đến việc nhận sự hỗ trợ trực tiếp.

Đại diện Viettel Telecom cho biết, đối với những khách hàng thành thạo công nghệ, việc tự xác thực ngay tại nhà là một lựa chọn tối ưu và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể chủ động thực hiện xác thực thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể thao tác trực tiếp thông qua ứng dụng chính thức của nhà mạng là My Viettel, Viettel Tammi. Quá trình tự xác thực trên ứng dụng diễn ra rất thuận lợi và chỉ mất vài phút.

Nếu muốn được nhân viên hỗ trợ trực tiếp, khách hàng có thể đến hệ thống cửa hàng chính thức của nhà mạng, bao gồm các cửa hàng giao dịch, hệ thống siêu thị Viettel Store, đại lý, điểm bán và các cửa hàng đối tác như Thế giới di động, Điện máy xanh, Hoanghamobile… tổng số lên tới 50.000 điểm phân bổ rộng khắp trên toàn quốc.

Nhằm đảm bảo không ai bị gián đoạn liên lạc, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, người già yếu, khó di chuyển, Viettel còn hỗ trợ thực hiện xác thực thông tin thuê bao tại nhà. Người dùng Viettel Viettel chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1800 8098 bấm phím 0, cung cấp họ tên, số điện thoại và địa chỉ hiện tại. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên Viettel tại địa phương sẽ chủ động liên hệ và đến tận nơi ở để hỗ trợ hoàn tất toàn bộ thủ tục xác thực một cách nhanh chóng và an toàn.

Khi chỉ còn 3 ngày nữa là tới "hạn chót", thuê bao nằm trong diện cần xác thực thông tin không còn lý do gì để "chần chừ" vì lợi ích của chính bản thân nói riêng, vì một môi trường viễn thông minh bạch và an toàn nói chung. Việc để bị khóa số mới bắt đầu xử lý chắc chắn sẽ phức tạp và bất tiện hơn rất nhiều so với việc chủ động thực hiện đúng quy định./.



