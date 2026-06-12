Còn gần 20 triệu thuê bao chưa xác thực chính chủ

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời hạn chót, các thuê bao phải thực hiện xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID, nếu không sẽ bị khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số vĩnh viễn, nhưng đến ngày 11/6 vẫn còn gần 20 triệu thuê bao chưa hoàn tất các quy định về xác thực thông tin

Những ngày gần đây, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng, người dân đã đến cập nhật thông tin thuê bao. Tuy nhiên theo thống kê, hơn 30% lượng thuê bao chưa hoàn tất xác thực là những người cao tuổi và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Để khắc phục, các nhà mạng đã triển khai đường dây nóng tư vấn và cử nhân viên trực tiếp giúp đỡ người dân thực hiện. Hiện người dân cũng có thể thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch được nhà mạng ủy quyền.

Đặc biệt, do nhóm khách hàng lớn tuổi chiếm tỉ lệ lớn chưa hoàn thành xác thực, nhà mạng Viettel cho biết đã triển khai chương trình xác thực tại nhà. Theo đó, người dân chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại để được hỗ trợ.

Nhằm “thúc giục” người dùng mau chóng xác thực, các nhà mạng còn tung ra nhiều ưu đãi như: tặng gói ưu đãi trị giá lên tới 50.000 đồng cho khách hàng tự xác thực thành công trên ứng dụng nhà mạng; tặng dữ liệu, phút gọi điện thoại…

Ngoài ra, các nhà mạng cũng tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không bấm vào đường link lạ, không gửi ảnh CCCD qua các nền tảng không chính thức.

Chỉ thực hiện xác thực qua ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.