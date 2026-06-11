Cơ quan Thuế thông báo: Chỉ còn hơn một tuần để làm việc này, người nộp thuế chú ý tránh bị phạt
Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 05 năm 2026.
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Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức về thời hạn thực hiện nghĩa vụ khai thuế và nộp thuế đối với kỳ tính thuế tháng 5/2026.
Theo đó, các loại thuế thực hiện kê khai theo tháng gồm:
- Thuế giá trị gia tăng.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Thuế bảo vệ môi trường.
- Thuế tài nguyên.
Cơ quan thuế lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế đối với các loại thuế kê khai theo tháng của kỳ tính thuế tháng 5/2026 chậm nhất là ngày 22/6/2026. Doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đúng thời hạn nhằm tránh phát sinh các vi phạm về thủ tục hành chính thuế.
Đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế do phát hiện sai sót, thời hạn nộp số tiền thuế phát sinh được xác định theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đó.
Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.
Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.
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