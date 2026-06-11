Cơ quan Thuế thông báo: Chỉ còn hơn một tuần để làm việc này, người nộp thuế chú ý tránh bị phạt

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức về thời hạn thực hiện nghĩa vụ khai thuế và nộp thuế đối với kỳ tính thuế tháng 5/2026.

Theo đó, các loại thuế thực hiện kê khai theo tháng gồm:

- Thuế giá trị gia tăng.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thuế bảo vệ môi trường.

- Thuế tài nguyên.

Ảnh: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan thuế lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế đối với các loại thuế kê khai theo tháng của kỳ tính thuế tháng 5/2026 chậm nhất là ngày 22/6/2026. Doanh nghiệp, tổ chức cần chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đúng thời hạn nhằm tránh phát sinh các vi phạm về thủ tục hành chính thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế do phát hiện sai sót, thời hạn nộp số tiền thuế phát sinh được xác định theo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đó.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.