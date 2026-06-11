Tây Ninh có khu công nghiệp sinh thái đầu tiên, vốn hơn 9.000 tỉ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Prodezi theo hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, phù hợp định hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.



Phối cảnh Khu Công nghiệp Prodezi với quy mô 400 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng.

Theo quyết định, dự án do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An trước khi sắp xếp đơn vị hành chính).

Trước đó, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 23-4-2022 với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nội dung điều chỉnh lần này bổ sung mục tiêu phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Theo quyết định điều chỉnh mới, mục tiêu dự án được bổ sung theo hướng đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái.

Việc chuyển đổi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tăng cường cộng sinh công nghiệp và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư theo hướng bền vững. Đồng thời, nội dung điều chỉnh cũng bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty Cổ phần Prodezi Long An thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan, triển khai dự án đúng quy hoạch được phê duyệt và tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư cũng phải thực hiện lộ trình phát triển khu công nghiệp sinh thái theo các cam kết về sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, kiểm soát phát thải và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, Khu Công nghiệp Prodezi có quy mô 400 ha với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng. Việc chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào địa phương.