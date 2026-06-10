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Từ 1/7, người nộp thuế sẽ bị cơ quan Thuế kiểm tra trụ sở trong trường hợp sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người nộp thuế cần chú ý thông tin quan trọng này.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, Luật Quản lý thuế năm 2025 (Luật số 108/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong công tác quản lý thuế theo hướng tăng cường kỷ luật tài chính, nâng cao tính minh bạch và áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong toàn hệ thống.

Một trong những điểm quan trọng mà cá nhân và doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm chính là 09 trường hợp cơ quan Thuế sẽ kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế từ ngày 01/07/2026.

09 trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ 01/7/2026

Căn cứ khoản 3 Điều 22 Luật Quản lý thuế năm 2025, cơ quan Thuế sẽ tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong các trường hợp sau:

- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế;

- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế;

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế;

- Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề;

- Trường hợp theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Người nộp thuế có rủi ro cao thuộc các trường hợp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh;

- Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý thuế 2025;

- Trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế;

- Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế của người nộp thuế có rủi ro cao.

Từ 1/7, người nộp thuế sẽ bị cơ quan Thuế tiến hành kiểm tra trụ sở trong trường hợp sau - Ảnh 1.

Ảnh: Thuế tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh đó, người nộp thuế được bảo đảm các quyền theo quy định pháp luật, bao gồm quyền giải trình nội dung liên quan đến kết luận kiểm tra và bảo lưu ý kiến; quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại; quyền tố cáo hành vi vi phạm trong quá trình kiểm tra thuế và các quyền khác theo quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Thuế tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc chủ động nắm bắt và tuân thủ đầy đủ các quy định mới là cơ sở quan trọng giúp cá nhân, doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo đảm thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Thư Lương

An ninh tiền tệ

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