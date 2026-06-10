Hà Nội yêu cầu làm rõ tranh chấp hợp đồng tại gói thầu thuộc tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, quá trình triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã phát sinh nhiều tranh chấp hợp đồng kéo dài. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nằm ở gói thầu CP06 - hạng mục chịu trách nhiệm cung cấp hệ thống thiết bị bao gồm đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu.

Tranh chấp tại gói thầu CP06 thuộc tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang được yêu cầu làm rõ để bảo đảm tiến độ dự án. Ảnh minh họa.

Cơ quan chức năng đánh giá tình trạng tồn đọng này có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, đồng thời có khả năng làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Những vướng mắc tại gói thầu CP06 đã nhiều lần được Đại sứ quán Pháp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội thông qua các văn bản và buổi làm việc trong suốt giai đoạn năm 2025 và 2026.

Gần đây nhất, vào ngày 25/5/2026, Bộ Tài chính cũng đã gửi văn bản phản ánh sự quan ngại của phía Pháp về nguy cơ chậm tiến độ dự án do tranh chấp hợp đồng tại gói thầu này, đồng thời đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo cụ thể để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả rà soát cho thấy, các bên tham gia dự án hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ở một số nội dung cốt lõi. Trong đó, vướng mắc chủ yếu liên quan đến hồ sơ đề xuất điều chỉnh hợp đồng phần ngầm và việc xây dựng thỏa thuận khung cho các đoạn tuyến kéo dài của tuyến số 3.

Mặc dù chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý riêng để hỗ trợ giải quyết với mục tiêu xử lý dứt điểm các vướng mắc ngay trong tháng 6/2026, nhưng đến nay MRB vẫn chưa có báo cáo chi tiết về tiến độ, kết quả xử lý tranh chấp, cũng như chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan cho Sở Xây dựng để tham mưu cho UBND thành phố.

Để bảo đảm tiến độ chỉ đạo, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu MRB khẩn trương làm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp tại gói thầu CP06, đồng thời đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng của sự việc đối với mốc tiến độ hoàn thành năm 2027.

Đơn vị này cũng được yêu cầu đưa ra đề xuất các phương án xử lý cụ thể, phân tích chi tiết tác động về mặt kỹ thuật, tài chính và làm rõ hiệu quả của dịch vụ tư vấn pháp lý đang sử dụng. Báo cáo chính thức phải được gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12/6/2026.