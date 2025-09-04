Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra ga ngầm tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra công tác thi công tại ga ngầm S11 - Văn Miếu - Ảnh: Báo Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có buổi kiểm tra hiện trường thi công ga ngầm tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Đoạn ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội đạt hơn 51% tiến độ

Báo cáo với Bộ trưởng, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết: Đoạn trên cao gồm Depot và tuyến Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại từ tháng 8/2024. Sau hơn 1 năm hoạt động, hệ thống phục vụ người dân đảm bảo an toàn và chất lượng.

Tuy nhiên, đoạn đi ngầm do vướng mắc mặt bằng trước đây vẫn đang trong quá trình thi công. Đến nay, tiến độ tổng thể đoạn ngầm đạt 51,01%. Trong đó, gói thầu CP03 (thi công hầm và các ga ngầm) đạt 64,38%; các gói thiết bị CP06, CP07, CP08, CP09 hiện đang thiết kế, chờ bàn giao mặt bằng từ CP03.

Gói thầu CP03 có chiều dài 4km với 4 ga ngầm. Tại thời điểm hiện tại, cả 4 ga đều đã thi công đến bản đáy bằng công nghệ Top-Down. Các đoạn hầm nối ga được đào bằng 2 máy khoan hầm TBM (tunnel boring machine) sử dụng công nghệ cân bằng áp lực đất.

Máy TBM số 1 khởi động từ 31/7/2024, đã đào được 2.040/2.572 m, đang thi công đoạn từ ga S11 - Quốc Tử Giám, dự kiến hoàn thành tại ga S12 vào cuối 10/2025. Máy TBM số 2 khởi động từ 3/2/2025, đã đào được 1.158/2.580m, dự kiến hoàn thành toàn bộ tại ga S12 vào 2/2026.

Sau khi hoàn tất khoan hầm và tháo dỡ TBM, nhà thầu sẽ bàn giao mặt bằng để triển khai lắp đặt, thử nghiệm thiết bị. Dù địa chất Hà Nội phức tạp, phải nhiều lần dừng máy để xử lý kỹ thuật, nhưng thi công vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn dự án.

Hai máy khoan TBM của dự án được hãng Herrenknecht (CHLB Đức) thiết kế riêng, dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn, vận hành bởi hơn 150 kỹ sư và công nhân. Máy đào theo chu trình khép kín, tốc độ tối đa 60mm/phút. Trong quá trình đào, máy phun FOAM trước đầu cắt để làm mềm đất, chống bó và giữ ổn định áp lực. Ở đuôi máy, hệ thống phun mỡ bảo vệ chổi quét, chống nước thấm ngược, đồng thời bơm vữa lấp khe giữa vỏ hầm và đất, hạn chế sụt lún. Ngay sau khi đào, robot lắp vỏ hầm phía sau, mỗi đốt gồm 6 mảnh, hoàn thiện trong 30 - 35 phút. Chu trình đào và lắp vỏ hầm diễn ra liên tục.

Hơn 3.000 m hầm đã được hai máy TBM hoàn thành

Đẩy nhanh tiến độ, không kéo dài việc thi công dự án

Sau khi trực tiếp đi tàu công vụ qua các đoạn hầm, dừng tại từng ga để kiểm tra thi công và công nghệ áp dụng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã trao đổi với Ban Quản lý dự án, nhà thầu, chuyên gia nước ngoài, kỹ sư và công nhân về giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Bộ trưởng cho rằng nhấn mạnh: dự án đã kéo dài, nếu tiếp tục chậm sẽ làm đội vốn, giảm hiệu quả đầu tư. "Chỉ cần thi công nhanh hơn 1 tháng, 1 tuần hay 1 ngày, người dân sẽ sớm được hưởng lợi từ dịch vụ vận tải công cộng hiện đại, thuận tiện. Do vậy, tiến độ không thể chậm trễ, công tác thi công cần đặc biệt quan tâm", Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng cũng lưu ý chủ đầu tư và nhà thầu cần khắc phục triệt để sự cố trào bùn thời gian vừa qua đã xảy ra, hạn chế ảnh hưởng đến nhà dân. Với đặc thù địa chất Thủ đô Hà Nội phức tạp, mặt bằng hẹp, Bộ trưởng đề nghị đơn vị thi công phải tính toán khoa học, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

"Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai metro nên phải thuê tư vấn, nhà thầu quốc tế. Vì vậy rất cần sự chuyển giao công nghệ, đào tạo để nâng cao chất lượng nhân lực trong nước. Các bên tư vấn, thiết kế, thi công tăng cường phối hợp, nỗ lực và quyết tâm cao hơn, huy động tối đa nhân lực, máy móc làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa," "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan và thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy dự án", Bộ trưởng nhấn mạnh.