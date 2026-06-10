Bắc Ninh sẽ có khu thương mại tự do 5.000 ha gắn với sân bay Gia Bình

HĐND tỉnh Bắc Ninh mới thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo đó, Bắc Ninh được định hướng trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và cả nước, với nền công nghiệp - dịch vụ phát triển theo hướng xanh, sạch, hiện đại, dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Báo Đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh cũng đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt từ 11-13%/năm. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 9.200-10.000 USD.

Không chỉ đặt trọng tâm vào tăng trưởng kinh tế, Bắc Ninh còn hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 7,84 triệu đồng/người/tháng.

Về hạ tầng, hàng loạt công trình giao thông chiến lược sẽ được tập trung đầu tư, phối hợp đầu tư và đưa vào khai thác trong những năm tới. Trong đó có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường vành đai 4, vành đai 5, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và trung tâm hành chính của tỉnh, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cùng hệ thống đường sắt đô thị

Song song với phát triển hạ tầng, Bắc Ninh dự kiến mở rộng mạnh không gian công nghiệp. Đến năm 2030, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ có 66 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 19.800 ha. Sau năm 2030, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu quy hoạch thêm khoảng 23 khu công nghiệp mới nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của quy hoạch lần này là định hướng hình thành khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô khoảng 5.000 ha.

Khu vực này được phát triển theo mô hình hiện đại, tích hợp sản xuất, logistics, thương mại , dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối thị trường toàn cầu và trung tâm điều phối các dòng chảy kinh tế trong vùng động lực phía Bắc.

Tỉnh Bắc Ninh cũng định hướng xây dựng khu kinh tế chuyên biệt quy mô khoảng 10.000ha tại khu vực xã Kép, xã Lạng Giang và vùng phụ cận. Khu vực này sẽ tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, đô thị, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.