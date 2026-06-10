Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 nhóm đối tượng đóng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 1-7, việc thu BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng.

BHXH Việt Nam vừa có công văn số 1819/BHXH-QLT gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở mới.

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về BHXH, BHYT. Ảnh minh hoạ

Theo đó, căn cứ Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2026, việc thu BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm TNLĐ-BNN sẽ được thực hiện theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh áp dụng đối với 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc diện hưởng lương theo chế độ do Nhà nước quy định, cùng những trường hợp có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Thứ hai là người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng. Theo mức lương cơ sở mới, mức thu nhập tháng tối đa bằng 20 lần lương cơ sở, tương ứng 50,6 triệu đồng/tháng tại thời điểm đóng.

Thứ ba là các nhóm tham gia BHYT có mức đóng được xác định theo lương cơ sở, gồm nhóm do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng và nhóm tự đóng BHYT.

BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu, hỗ trợ kỹ thuật để các địa phương triển khai kịp thời theo quy định. Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Theo BHXH Việt Nam, ước đến đầu tháng 6, cả nước có 21,91 triệu người tham gia BHXH, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHTN đạt 17,35 triệu người, trong khi số người tham gia BHYT đạt 98,56 triệu người.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành BHXH cũng giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho hơn 3,6 triệu lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho hơn 239.000 người và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho hơn 77 triệu lượt người.

Theo D.Thu

Người Lao động

Từ Khóa:
BHXh, bhyt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng nếu mắc lỗi sau

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng nếu mắc lỗi sau Nổi bật

Thay đổi mới về học, thi và nâng hạng giấy phép lái xe từ ngày 1/7, người dân cập nhật ngay

Thay đổi mới về học, thi và nâng hạng giấy phép lái xe từ ngày 1/7, người dân cập nhật ngay Nổi bật

Loạt người nộp thuế có tài khoản tại Vietcombank, Agribank, VietinBank... bị cưỡng chế trích tiền để thu hồi nợ thuế

Loạt người nộp thuế có tài khoản tại Vietcombank, Agribank, VietinBank... bị cưỡng chế trích tiền để thu hồi nợ thuế

09:27 , 10/06/2026
Tin vui cho lao động Việt Nam làm việc tại Úc

Tin vui cho lao động Việt Nam làm việc tại Úc

09:10 , 10/06/2026
Vượt mốc 100 triệu dân, Việt Nam đối mặt thách thức mới

Vượt mốc 100 triệu dân, Việt Nam đối mặt thách thức mới

09:05 , 10/06/2026
Hai Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027

Hai Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027

08:30 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên