Hai Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027

Hai Phó Thủ tướng làm việc về chủ trương xây dựng chính sách đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC đạt 75%, nhiều dự án đã hoàn thành 100%. Tất cả các nhà thầu đều được giao đủ mặt bằng thi công theo đúng kế hoạch tiến độ. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh An Giang đang gặp một số khó khăn, vướng mắc khi thu hồi những thửa đất có nhiều hộ gia đình (bố mẹ, các con) cùng sinh sống nhưng chưa đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Lãnh đạo các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, tỉnh An Giang đã trao đổi về cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn, kinh nghiệm của các địa phương khác và đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tỉnh An Giang, không để chậm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Các ý kiến cũng thống nhất cho rằng các giải pháp xử lý chỉ giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các thửa đất bị thu hồi để thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; quán triệt nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, không tạo sai phạm mới, đúng thẩm quyền; phân biệt rõ người dân, hộ gia đình có đất bị thu hồi không có chỗ ở nào khác với những người mua, bán đất để đầu cơ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh An Giang có phương án giải quyết tổng thể đối với trường hợp nhiều hộ gia đình (bố mẹ, các con) cùng sinh sống trên một thửa đất và không có chỗ ở nào khác, bảo đảm chỗ ở phù hợp cho từng hộ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Ghi nhận nỗ lực của tỉnh An Giang và các ý kiến tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân để bàn giao toàn bộ mặt bằng theo đúng tiến độ các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc là nhiệm vụ cấp bách, phải được xử lý ngay, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền.

Nhấn mạnh nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh sai phạm mới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang và các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp rà soát chặt chẽ về pháp lý, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm xử lý khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của tỉnh An Giang đúng quy định pháp luật, không để kéo dài, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án phục vụ APEC 2027, cũng như quyền lợi chính đáng của người dân, bao gồm quyền có nơi ở hợp pháp đã được nêu trong Hiến pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh sai phạm mới trong xử lý khó khăn, vướng mắc về đất đai - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Hai Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với tỉnh An Giang xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ cho phép tỉnh An Giang áp dụng theo Nghị quyết 206/2025/QH15 quy định cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, có hiệu lực từ 24/06/2025 đến 28/02/2027 để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đối với các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Tỉnh An Giang thực hiện rà soát, phân loại, bảo đảm đúng đối tượng được bồi thường, hỗ trợ tái định cư là những hộ dân đã sinh sống thực sự trên thửa đất bị thu hồi và không có chỗ ở nào khác; chịu trách nhiệm về số liệu, kết quả thực hiện, không để phát sinh khiếu kiện hay sai phạm.

Hai Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp lại những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại An Giang cũng như các địa phương khác trong cả nước để đưa vào Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.