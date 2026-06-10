Tân Sơn Nhất lọt top "Sân bay hàng đầu châu Á", cạnh tranh với sân bay Changi (Singapore)

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang đứng trước cơ hội lớn khi chính thức bước vào đường đua giành danh hiệu "Sân bay hàng đầu châu Á" tại World Travel Awards 2026. Đây là một thử thách không hề nhỏ khi đại diện của Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với 10 "gã khổng lồ" hàng không trong khu vực. Những đối thủ nặng ký nhất trong danh sách đề cử bao gồm Sân bay quốc tế Changi của Singapore, Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, cùng hàng loạt điểm trung chuyển khổng lồ như Suvarnabhumi, Thủ đô Bắc Kinh, Bạch Vân Quảng Châu, Phố Đông Thượng Hải, Incheon, Indira Gandhi, Narita và Sân bay quốc tế Hồng Kông - cái tên đã xuất sắc giành ngôi vương vào năm ngoái.

Nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Việc xuất hiện trong bảng đề cử danh giá là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ tại Tân Sơn Nhất. Theo số liệu thống kê, trong năm 2025, cảng hàng không này đã phục vụ thành công hơn 42,4 triệu lượt hành khách , ghi nhận mức tăng trưởng 6,3% so với năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế chiếm một tỷ trọng quan trọng với 17,8 triệu lượt .

Số liệu từ tổ chức phân tích hàng không OAG cũng vinh danh Tân Sơn Nhất ở vị trí thứ 45 trong top 50 sân bay có độ kết nối tốt nhất toàn cầu năm 2025. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, sân bay liên tục nâng cấp hệ thống hạ tầng và tối ưu hóa quy trình dịch vụ. Mới đây nhất, từ giữa tháng 4/2026, hệ thống khai báo thông tin trước khi nhập cảnh đã được triển khai đồng bộ cho hành khách quốc tế, mang lại bước tiến lớn trong việc giảm tải ùn tắc và rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Tân Sơn Nhất lọt top 50 sân bay có mạng bay quốc tế tốt nhất thế giới

Một ứng cử viên nổi bật khác là Sân bay quốc tế Changi tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của một trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu thế giới. Báo cáo từ Changi Airport Group cho thấy trong năm 2025, sân bay này đã đón mốc kỷ lục gần 70 triệu lượt hành khách, tăng trưởng 3,4% so với năm 2024, đồng thời duy trì vị trí thứ 4 toàn cầu về quy mô dựa trên lượng ghế cung ứng.

Sân bay quốc tế Changi luôn là một trong những điểm đến gây ấn tượng tại Singapore

Dù có sự chênh lệch lớn về quy mô hạ tầng cũng như lưu lượng khách giữa Tân Sơn Nhất và Changi, việc được xếp chung trong một hạng mục đề cử cho thấy World Travel Awards đánh giá rất cao sự cải thiện chất lượng dịch vụ, trải nghiệm hành khách và khả năng phục hồi ấn tượng. Cuộc đua năm 2026 không chỉ là bài toán về những con số, mà còn là bệ phóng tuyệt vời để hàng không Việt Nam khẳng định sức bật mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1993, World Travel Awards đã vươn lên trở thành một trong những thước đo chất lượng uy tín bậc nhất, được giới chuyên môn toàn cầu ví von là "Oscar của ngành du lịch". Năm nay, ban tổ chức sẽ chính thức đóng cổng bình chọn trực tuyến vào ngày 7/8. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sự kiện gala trao giải hoành tráng dự kiến diễn ra vào ngày 27/9 tại thiên đường nghỉ dưỡng Maldives, nơi những đại diện xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trước toàn thể cộng đồng du lịch quốc tế.