Cục Hải quan nói về nhập siêu hơn 15 tỉ USD

Ngày 9-6, trả lời báo chí về tình hình xuất nhập khẩu, ông Ngô Như An, Phó trưởng Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan - Cục Hải quan (Bộ Tài chính), cho biết trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 13,81 tỉ USD.

Còn theo số liệu cập nhật đến ngày 7-6, mức nhập siêu đã tăng lên 15,36 tỉ USD, cao hơn đáng kể so với các năm trước do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là yếu tố tác động lớn nhất đến cán cân thương mại. Riêng quý I, nhóm hàng này nhập siêu khoảng 3,65 tỉ USD; lũy kế 5 tháng đầu năm, mức nhập siêu đã lên tới 13,61 tỉ USD. Bên cạnh đó, nhập khẩu dầu thô cũng tăng mạnh do giá dầu thế giới leo thang dưới tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Việc giá dầu tăng đã kéo theo giá trị nhập khẩu dầu thô của Việt Nam tăng tương ứng.

Ngoài ra, nhập khẩu các mặt hàng máy móc, thiết bị, ô tô và linh kiện phục vụ sản xuất cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo đánh giá của cơ quan hải quan, nhiều doanh nghiệp đang chủ động tăng nhập khẩu để dự trữ nguyên vật liệu, bảo đảm hoạt động sản xuất cũng như đáp ứng các đơn hàng đã ký kết trong thời gian tới. "Trong khi nhập khẩu tăng mạnh, xuất khẩu nhìn chung lại có xu hướng giảm. Tổng hòa các yếu tố này đã tác động đáng kể đến cán cân thương mại" - ông An cho biết.

Cũng theo đại diện Cục Hải quan, việc dự báo xu hướng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hiện rất khó khăn do tình hình thế giới biến động nhanh, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến xung đột và chiến tranh tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, qua theo dõi số liệu gần đây, cơ quan hải quan nhận thấy mức độ nhập siêu đang có dấu hiệu hạ nhiệt. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và công bố số liệu định kỳ nửa tháng một lần để các cơ quan quản lý có cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp" - ông An cho hay.