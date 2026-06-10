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Đóng điện thành công, sân bay Long Thành tiến gần ngày khai thác

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc đóng điện thành công cấp nguồn cho sân bay Long Thành đánh dấu bước quan trọng trong quá trình vận hành thử nghiệm, bảo đảm tiến độ khai thác thương mại.

Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến đường dây 22kV từ Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành vào trạm điện tiếp nhận nguồn (PWR-ACV) theo thiết kế được phê duyệt.

Đóng điện thành công, sân bay Long Thành tiến gần ngày khai thác- Ảnh 1.

Việc đóng điện thành công cấp nguồn cho sân bay Long Thành đánh dấu bước quan trọng trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Theo Ban Quản lý dự án, đây là cột mốc quan trọng nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục cho công tác vận hành thử nghiệm và khai thác đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án sân bay Long Thành.

"Việc hoàn thành đóng điện góp phần bảo đảm tiến độ dự án, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ" , đại diện Ban Quản lý dự án thông tin.

Trước đó, ngày 16/12/2025, Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối. Công trình được hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn điện chất lượng cao, ổn định phục vụ quá trình xây dựng và khai thác sân bay.

Dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và đường dây đấu nối có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng. Công trình gồm đường dây 110kV hai mạch dài 3,8 km, hai máy biến áp với tổng công suất 80 MVA và sáu xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho các phụ tải của sân bay.

Trạm được thiết kế theo mô hình trạm biến áp 110kV không người trực. Toàn bộ hệ thống giám sát, điều khiển được số hóa, vận hành từ xa thông qua hệ thống SCADA và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61850. Hệ thống cho phép theo dõi tình trạng thiết bị theo thời gian thực, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện.

Theo Ban Quản lý dự án, khu vực thi công sân bay Long Thành hiện tiêu thụ trung bình khoảng 730.000 kWh điện mỗi tháng. Việc đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV giúp bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công ổn định, đáp ứng yêu cầu hoàn thành các hạng mục trọng điểm và công tác vận hành thử trong thời gian tới.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi hoàn thành toàn bộ dự án, sân bay Long Thành dự kiến đạt công suất 100 triệu hành khách/năm, trở thành cảng hàng không lớn nhất cả nước, đồng thời đóng vai trò trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á.

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Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Sân Bay Long Thành

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