Gặp lãnh đạo tập đoàn quyết tâm làm dự án hơn 2 tỷ USD tại VN, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ 3 điều gì?

Doanh nghiệp này là Tập đoàn TKG Taekwang (Hàn Quốc).

Sáng nay (10/6), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Sang Young Jin, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKG Taekwang (Hàn Quốc) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép, dệt may, hóa chất, bất động sản, năng lượng…

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao quyết tâm của Tập đoàn TKG Taekwang nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 (có quy mô công suất 1.200 MW). Dự án này thuộc danh mục nguồn điện nền trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, có vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng trong những năm sắp tới.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn TKG Taekwang làm rõ một số vấn đề đối với dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1.

Thứ nhất, quyết tâm của doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai dự án.

Thứ hai, các giải pháp thu xếp vốn, công nghệ nhằm giảm thiểu phát thải carbon.

Thứ ba, dự kiến thời điểm sớm nhất có thể khởi công.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh TKG Taekwang cần đặc biệt chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, vừa đảm bảo yêu cầu về môi trường, vừa mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất. Đồng thời, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn sớm triển khai thành công dự án, đưa vào khai thác vận hành.

TKG Taekwang có thể khởi công dự án tỷ USD tại Việt Nam trong năm nay

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực, lãnh đạo TKG Taekwang cho biết, tập đoàn đã hoàn thành việc thu xếp tài chính cho dự án, đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn lại trong thời gian sớm nhất để có thể khởi công ngay trong năm 2026. Ảnh: VGP

Về phía TKG Taekwang, ông Sang Young Jin - Tổng Giám đốc cho biết, thời gian qua, tập đoàn đã nỗ lực hoàn thành đầy đủ thủ tục cần thiết và phối hợp tích cực với Bộ Công Thương để thúc đẩy tiến độ dự án, với mục tiêu tiến tới ký kết thành công hợp đồng BOT.

Đồng thời, theo ông Sang Young Jin, Tập đoàn TKG Taekwang đã hoàn thành việc thu xếp tài chính cho dự án, và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn lại trong thời gian sớm nhất để có thể khởi công ngay trong năm 2026.

Lãnh đạo TKG Taekwang cam kết rằng, tập đoàn sử dụng công nghệ hiện đại, liên tục cải tiến để hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thu hồi, xử lý khí thải, giảm phát thải. Ngoài ra, TKG Taekwang cũng đang nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam.

Tập đoàn TKG Taekwang là một trong những doanh nghiệp đa ngành hàng đầu của Hàn Quốc. Tập đoàn này hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất (đặc biệt là gia công giày thể thao cho Nike), dệt may, hóa chất, bất động sản và năng lượng.

Tại Việt Nam, Tập đoàn TKG Taekwang bắt đầu tiến hành đầu tư từ năm 1994, thông qua việc vận hành nhiều nhà máy lớn sản xuất giày dép với quy mô hàng chục ngàn lao động, qua đó góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 2/7/2017, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 chính thức được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD , được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh và chuyển giao (BOT) giữa nhà đầu tư và Bộ Công Thương, được thực hiện tại địa bàn hai xã Hải Châu và Hải Ninh thuộc huyện Hải Hậu (nay thuộc Ninh Bình), trên diện tích gần 243ha. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Điện lực Nam Định Thứ Nhất (có trụ sở tại Singapore), do liên danh đầu tư Tập đoàn Taekwang Power (Hàn Quốc) và Acwa Power (Ả Rập Xê Út) đầu tư. Nhưng sau đó, dự án hơn 2 tỷ USD lại "đứng im" vì nhiều vướng mắc.



