Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng nói về khó khăn lớn nhất của Tập đoàn trong suốt hơn 40 năm qua, tiết lộ sức mạnh lớn nhất không đến từ những công trình

Nhớ lại quãng thời gian bắt đầu xây dựng Đèo Cả, tại Tọa đàm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng xúc động kể lại, động lực xây dựng Đèo Cả trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh như hôm nay đến từ khoảng thời gian tuổi thơ trên mảnh đất Phú Yên còn nhiều khó khăn, cùng ký ức về một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đèo xảy ra khi ông còn là sinh viên.

Vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, chính những trải nghiệm đó đã hun đúc trong ông khát vọng mong muốn góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông Việt Nam, giải quyết bài toán tai nạn trên các cung đường hiểm trở của đất nước.

Trong suốt hành trình hơn 40 năm xây dựng thương hiệu Đèo Cả, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng cho biết, khó khăn lớn nhất đó là “niềm tin”.﻿

Chủ tịch Hồ Minh Hoàng chia sẻ, khi triển khai dự án hầm Đèo Cả, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức về nguồn vốn, cơ chế, kinh nghiệm và cả sự hoài nghi.

Tuy nhiên, bằng sự chuẩn bị bài bản, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Đèo Cả đã từng bước tạo dựng được niềm tin với cơ quan quản lý, đối tác, nhà đầu tư và chính đội ngũ người lao động của mình.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng

“Muốn người khác tin mình thì trước hết bản thân phải tin vào chính mình. Nhưng niềm tin đó không thể chỉ bằng lời nói, mà phải được xây dựng bằng hành động, bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bằng khát vọng vượt qua giới hạn của bản thân”, ông Hồ Minh Hoàng cho hay.

Kết quả, sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Đèo Cả hiện có 20 công ty thành viên và hơn 10.000 lao động, đang tham gia triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng chia sẻ, điều làm nên sức mạnh của doanh nghiệp không phải là những công trình hay những con số tăng trưởng, mà chính là con người.

“Muốn xây được những con đường lớn, công trình lớn thì trước hết phải xây dựng được con người đủ lớn. Vì vậy, ở Đèo Cả chúng tôi luôn ‘xây người trước khi xây đường’ ”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh.

Trong chương trình, ông Hồ Minh Hoàng cũng nhiều lần truyền thông điệp “Cao thủ không bằng tranh thủ”. Theo ông, doanh nghiệp không nên chờ sinh viên tốt nghiệp rồi mới bắt đầu tuyển dụng, đào tạo, mà cần chủ động đồng hành cùng nhà trường ngay trong quá trình đào tạo.

Ngược lại, sinh viên cũng cần biết tranh thủ thời gian học tập để tích lũy kiến thức, xây dựng các mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị hành trang bước vào môi trường lao động.

“Nếu doanh nghiệp đã tranh thủ đào tạo sinh viên từ sớm thì sinh viên cũng phải tranh thủ học hỏi, tranh thủ kết nối và tranh thủ trưởng thành nhanh hơn” , ông Hoàng nói.

Thành công của các công trình hạ tầng đến từ con người

Trong giai đoạn phát triển mới, nhu cầu nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao rất lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát hiện nhân sự từ sớm.

Từ thực tiễn đó, Tập đoàn Đèo Cả đang thúc đẩy chương trình “Học kỳ doanh nghiệp”, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận công trường, dự án và môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chia sẻ với sinh viên, ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, thành công của các công trình hạ tầng không chỉ đến từ công nghệ, máy móc hay năng lực tài chính, mà yếu tố quyết định vẫn là con người.

Vì vậy, Đèo Cả kiên trì với việc đào tạo từ thực tiễn, để người học từng bước trưởng thành qua các giai đoạn học việc, giúp việc và làm việc.

“Chúng tôi không chờ đến khi sinh viên tốt nghiệp mới đào tạo. Ngay từ năm hai trở đi, các em đã có thể đến công trường kiến tập, quan sát môi trường thực tế. Đến giai đoạn thực tập, sinh viên được phân công vào các bộ phận chuyên môn, có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để hiểu nghề, hiểu việc và rèn luyện tác phong làm việc”, ông Nam chia sẻ.

Nói rõ hơn về hành trang cần thiết của sinh viên khi bước vào môi trường doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Ngọ Trường Nam cho rằng người trẻ cần chuẩn bị ba yếu tố cốt lõi: kiến thức thực tiễn, năng lực bản thân và tính kỷ luật.

Tổng Giám đốc Ngọ Trường Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường MUCE .

Theo ông, kiến thức thực tiễn không thể có được nếu chỉ học từ giảng đường, mà cần được bồi đắp qua quá trình kiến tập, thực tập và trải nghiệm trực tiếp tại công trường, doanh nghiệp. Đó là cơ hội để sinh viên hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong làm việc và khả năng thích nghi với môi trường thực tế.

Bên cạnh kiến thức, ông Ngọ Trường Nam nhấn mạnh “Dù lựa chọn làm việc ở đâu, trong lĩnh vực nào, tôi cho rằng người kỹ sư tương lai cần không ngừng hoàn thiện bản thân trên cả ba phương diện Thể lực - Tâm lực - Trí lực”.

Thể lực là nền tảng để đáp ứng cường độ công việc; tâm lực thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và bản lĩnh vượt khó; còn trí lực là năng lực tự học, tư duy cầu thị và khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Ông Nam cũng nhấn mạnh vai trò của kỷ luật trong môi trường doanh nghiệp. Theo ông, kỷ luật không nhằm trừng phạt, mà là công cụ giúp mỗi người nâng cao trách nhiệm, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn trong nghề nghiệp.

“Chính những va vấp và bài học từ thực tế sẽ giúp người trẻ nhận ra giới hạn của mình, từ đó nỗ lực phát triển nhanh hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp”, ông Nam nói.

Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Trường MUCE, Tập đoàn Đèo Cả đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu) cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và giàu nghị lực vượt khó. Đồng thời, trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ học bổng của nhà trường nhằm khuyến khích, động viên các em sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng cống hiến.