Thủ tướng Timor Leste bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ Việt Nam - Timor Leste phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Dili của Timor Leste bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2026, trở thành dấu mốc quan trọng và mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi, kết nối và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác cụ thể.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 7-10/6, Thủ tướng Timor Leste sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và có các hoạt động quan trọng khác.