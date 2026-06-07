Tham vọng kết nối ASEAN, Trung Quốc đang thử nghiệm kênh đào hơn 10 tỷ USD, vượt dự án 2.500 năm trước

Siêu dự án này là kênh đào Bình Lục.

Theo China Daily, ngày 3/6 vừa qua, kênh đào Bình Lục, siêu dự án tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (thuộc phía nam Trung Quốc) đã hoàn tất việc dẫn đầy nước vào hai trong số ba âu tàu chính là Mã Đạo và Xí Thạch, qua đó giúp thông thủy toàn kênh và bắt đầu quá trình vận hành thử nghiệm.

Tập đoàn Kênh đào Bình Lục cho biết, với hơn 96% khối lượng dự án đã hoàn thành, tuyến đường thủy quan trọng này sẽ khai trương trong thời gian diễn ra Hội chợ Triển lãm Trung Quốc - ASEAN vào tháng 9 tới ở Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây.

Kênh đào Bình Lục dài 134,2 km trải dài từ hồ chứa nước Tây Tân ở thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, đến cảng Khâm Châu bên bờ vịnh Bắc Bộ. Đây là dự án trọng điểm thuộc Hành lang Thương mại Mới trên đất liền và trên biển quốc tế của Trung Quốc, giúp kết nối các vùng phía tây của Trung Quốc với thị trường toàn cầu.

Cận cảnh kênh đào Bình Lục đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Ảnh: Xinhua

Theo chính quyền địa phương, sau khi hoàn thành, kênh đào Bình Lục sẽ rút ngắn khoảng cách vận chuyển đường thủy nội địa cho các loại hàng hóa xuất khẩu từ tây nam Trung Quốc hơn 560 km so với tuyến đường cũ đi qua cảng Quảng Châu, từ đó tiết kiệm khoảng 5,2 tỷ NDT (tương đương khoảng 768 triệu USD) chi phí vận tải mỗi năm.

Bình Lục chính là dự án kênh đào nhân tạo lớn nhất Trung Quốc, kể từ sau kênh đào Đại Vận Hà (được xây dựng hơn 2.500 năm trước). Siêu kênh đào được xây dựng nhằm phát triển vận tải đường thủy, cung cấp nước, tưới tiêu, phòng chống lũ lụt và cải thiện môi trường sinh thái sông ngòi. Kênh đào Bình Lục có tổng vốn đầu tư lên tới 72,7 tỷ NDT (hơn 10 tỷ USD).

Vì sao Trung Quốc lại xây dựng siêu dự án kênh đào hơn 10 tỷ USD ở Quảng Tây?

Toàn cảnh kênh đào trị giá hơn 10 tỷ USD của Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Theo các chuyên gia, Quảng Tây là nơi được mệnh danh “thiện hạ đệ nhất sơn thủy”, có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng lại không có con sông nào đủ dài để thông tới tận Vịnh Bắc Bộ.

Thực tế phần lớn sông ngòi ở tỉnh Quảng Tây sau khi hợp lưu ở Ngô Châu sẽ đi qua Quảng Đông và chảy ra biển ở đồng bằng Châu Giang. Vì vậy, tàu bè ở các cảng đường sông nội địa quan trọng nhất của Quảng Tây như cảng Nam Ninh, Liễu Châu muốn đi ra biển đều phải vòng qua đồng bằng Châu Giang. Do đó, Quảng Tây bị hụt mất cơ hội tham gia vào chuỗi dịch chuyển sản xuất ở khu vực đồng bằng Châu Giang.

Với những nguyên nhân trên, Quảng Tây của Trung Quốc xác định muốn thúc đẩy nền kinh tế thì cần phải xây dựng kênh đào Bình Lục.

Kênh đào Bình Lục đã đã hoàn tất việc dẫn đầy nước vào hai trong số ba âu tàu chính là Mã Đạo và Xí Thạch, ngày 3/6. Ảnh: Xinhua

Tuyến đường thủy này có tổng chiều dài hơn 134 km. Hàng hóa tại Nam Ninh, Liễu Châu... sẽ không cần phải đi vòng qua đồng bằng Châu Giang nữa, thay vào đó sẽ vận chuyển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục tới cửa biển ở Vịnh Bắc Bộ. Việc này giúp nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa của khu vực.

Trên thực tế, Bình Lục không phải là kênh đào nhân tạo 100%, mà có nhiều đoạn sẽ đi qua sông ngòi tự nhiên như Sa Bình, Cựu Châu, Khâm Giang, mở rộng lòng kênh theo địa thế tự nhiên của những khúc sông này. Ngoài ra, tại những đoạn mà sông ngòi không thông với nhau thì chính quyền mới bạt núi, khơi thông dòng chảy. Chẳng hạn như đoạn kênh nhân tạo dài 17 km nối thị trấn Sa Bình với Cựu Châu để tàu bè có tải trọng lên tới 5.000 tấn có thể vận hành trên toàn tuyến kênh Bình Lục.

Siêu kênh đào giúp Trung Quốc kết nối ASEAN

Sau khi hoàn thành, kênh đào Bình Lục sẽ giúp kết nối Trung Quốc với thị trường ASEAN thuận lợi hơn. Ảnh: Xinhua

Quảng Tây chính là khu vực duy nhất kết nối Trung Quốc với thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bằng cả đường bộ lẫn đường biển.

Ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, bày tỏ: "Kênh đào Bình Lục sẽ giúp các nước thành viên ASEAN kết nối hiệu quả và thuận tiện hơn với thị trường nội địa của Trung Quốc".

Theo ông Nghê Ngọc Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nhân văn thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), nhận định kênh đào Bình Lục sẽ cải thiện hệ thống logistics xuyên biên giới của Trung Quốc, cùng với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và thương mại ở vùng sâu vùng xa phía tây nam.

"Các quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ kinh tế với Trung Quốc có thể thắt chặt hơn nữa hoạt động thương mại với Trung Quốc, từ đó mang lại kết quả đôi bên cùng có lợi", ông Nghê Ngọc Bình cho hay.

Theo ông Ngô Thao, giáo sư lịch sử tại Đại học Tôn Trung Sơn (Quảng Châu), nếu không có lối tiếp cận thuận tiện ra các tuyến đường biển, thìviệc xuất khẩu hàng hóa từ phía tây Trung Quốc ra thị trường toàn cầu thông qua vận tải hàng hải rất khó khăn.

Vị giáo sư này phân tích, bằng việc mở ra con đường liên kết trực tiếp từ sông ra biển, kênh Bình Lục sẽ xóa bỏ các nút thắt cổ chai trong phát triển. Đồng thời, dự án quan trọng này sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch dần dần của nền kinh tế miền tây Trung Quốc từ mô hình nội địa hướng nội sang nền kinh tế biển hướng về xuất khẩu.

"Khả năng chở hàng tải trọng lớn và chi phí vận chuyển thấp khiến các tuyến đường thủy nội địa trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc xuất khẩu số lượng lớn nông sản và tài nguyên khoáng sản", Giáo sư Ngô cho biết thêm.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nền kinh tế ASEAN đạt 2,75 nghìn tỷ NDT, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 16,9% tổng kim ngạch thương mại quốc tế của cả nước. Trong số các nước thành viên ASEAN, Việt Nam, Malaysia và Indonesia là ba đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 17 năm liên tiếp. Trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 6 năm gần đây.

Bài tham khảo nguồn: China Daily, Xinhua, Douyin