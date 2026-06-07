Nghệ An dự kiến giảm hơn 1.770 thôn, xóm

Theo thông tin từ Sở Nội vụ Nghệ An, toàn tỉnh hiện có gần 3.800 thôn, xóm, khối. Trong đó, 385 đơn vị đã đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nên không thuộc diện sắp xếp ; hơn 3.400 thôn, xóm, khối phải thực hiện sắp xếp, chiếm gần 90% tổng số đơn vị hiện có.

Theo phương án tổng thể, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 2.026 thôn, xóm, khối, giảm hơn 1.770 đơn vị so với hiện nay, tương đương tỷ lệ giảm 46,64%.

Sau sắp xếp, dự kiến có hơn 1.600 thôn, xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm hơn 79% tổng số đơn vị mới được hình thành.

Một góc xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hiện Nghệ An còn 422 thôn, xóm chưa đạt tiêu chuẩn. Trong số này, 225 đơn vị được đề xuất giữ nguyên do có những yếu tố đặc thù như địa bàn miền núi rộng, bị chia cắt bởi địa hình, giao thông khó khăn, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán hoặc các điểm dân cư biệt lập.

Ngoài ra, 197 thôn, xóm dù đã được sắp xếp nhưng vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn do không có đơn vị liền kề phù hợp để tiếp tục hợp nhất. Nhiều nơi nằm ở khu vực giáp sông, giáp núi, cách xa trung tâm hoặc có phong tục, tập quán riêng biệt nên việc sắp xếp gặp nhiều hạn chế.

Theo lộ trình, các xã, phường sẽ hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 15/6; tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22/6 và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua nghị quyết về thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6.