Phát hiện hàng trăm lượt xe được miễn phí sai quy định qua BOT Hòa Phước

Trạm thu phí đường bộ Km 943+975 (trạm Hòa Phước) trên quốc lộ 1 - Ảnh: Báo Xây dựng

Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa công bố kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí tại Trạm thu phí Km 943+975 trên quốc lộ 1 (Trạm BOT Hòa Phước, TP Đà Nẵng), do Công ty TNHH MTV CECO 545 BOT quản lý, khai thác.

Đợt kiểm tra diễn ra liên tục trong 5 ngày, từ 25 - 30/5/2026, nhằm đánh giá công tác tổ chức thu phí, quản lý dữ liệu, thực hiện chính sách miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ và vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Theo kết quả kiểm tra, đoàn công tác đã rà soát các phương tiện thuộc diện miễn phí theo Thông tư 32/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), đồng thời kiểm tra việc áp dụng chính sách miễn, giảm đối với phương tiện của người dân khu vực lân cận trạm.

Qua kiểm tra xác suất tại nhiều thời điểm trong các ngày 25 và 26/5, toàn bộ 34 lượt xe thuộc diện miễn phí đều được xác định đúng đối tượng. Đối với nhóm phương tiện được miễn, giảm giá vé khu vực, đoàn kiểm tra đã hậu kiểm toàn bộ các lượt xe trong nhiều ca trực từ ngày 25 - 29/5. Kết quả cho thấy việc áp dụng chính sách miễn, giảm trong thời gian kiểm tra phù hợp với danh sách đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Tính đến ngày 30/5/2026, Trạm BOT Hòa Phước đang thực hiện miễn, giảm cho 1.278 phương tiện, gồm 772 xe được miễn 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ và 506 xe được giảm 50%.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng rà soát xác suất 15 bộ hồ sơ đăng ký miễn, giảm của người dân khu vực lân cận và xác định tất cả đều đáp ứng điều kiện theo quy định.

Phát hiện nhiều xe được miễn phí không đúng đối tượng trong quý I/2026

Tuy nhiên, quá trình đối chiếu dữ liệu trong quý I/2026 đã phát hiện nhiều trường hợp được miễn phí không đúng đối tượng. Cụ thể, có 2 lượt xe mang biển số 43X-5545 và 36 lượt xe biển số 43A-06.467 được miễn phí dù không thuộc diện được hưởng chính sách này.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện 170 lượt xe biển số 43H-15.847 và 9 lượt xe biển số 43H-14.150 được áp dụng mức miễn phí 100%. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ và quy định hiện hành, các phương tiện này không thuộc đối tượng được miễn, giảm hoàn toàn.

Hệ thống barie tại các làn thu phí không dừng đã xuống cấp

Bên cạnh những kết quả tích cực, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý, vận hành trạm thu phí.

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Theo đó, hệ thống barie tại các làn thu phí điện tử không dừng đã có dấu hiệu xuống cấp, thời gian đóng mở chậm, ảnh hưởng đến lưu thông phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện dữ liệu hình ảnh, video và một số dữ liệu thu phí bị thiếu hoặc gián đoạn tại nhiều thời điểm, chưa đáp ứng yêu cầu của Thông tư 34/2024 về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Ngoài ra, bảng điện tử công khai thông tin tại trạm dù đã được lắp đặt nhưng không hoạt động tại thời điểm kiểm tra, ảnh hưởng đến tính minh bạch trong cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp vận tải.

Đặc biệt, việc miễn phí không đúng đối tượng đối với hàng trăm lượt phương tiện trong quý I/2026 được xác định là tồn tại nghiêm trọng, cần sớm khắc phục để tránh thất thoát doanh thu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu Công ty TNHH MTV CECO 545 BOT và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC khẩn trương rà soát, bảo trì và sửa chữa toàn bộ hệ thống thiết bị thu phí nhằm bảo đảm vận hành ổn định, liên tục. Các đơn vị cũng phải bổ sung, lưu trữ đầy đủ dữ liệu thu phí theo quy định; đồng thời sửa chữa và đưa bảng điện tử công khai thông tin vào hoạt động.

Đối với các trường hợp được miễn, giảm không đúng quy định, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu thực hiện bán vé bổ sung để hoàn trả doanh thu cho dự án, hoàn thành trong quý III/2026. Đồng thời, doanh nghiệp dự án và đơn vị vận hành thu phí phải tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ miễn, giảm, bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định, tránh tái diễn các sai sót tương tự.



