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Cứ điểm thu hút "đại bàng toàn cầu" của Việt Nam: Xây 2 dự án 6.000 tỷ, bán thứ mà Samsung rất thích

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo kế hoạch, 2 dự án này sẽ đi vào hoạt động ngay năm 2027.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh ngày 5/6 cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 160MW, tổng vốn đầu tư đạt hơn 6.032 tỷ đồng.

Hai dự án điện gió đầu tiên tại Bắc Ninh gồm: Nhà máy điện gió SD Sơn Động và Nhà máy điện gió Bắc Giang 2.

Cứ điểm thu hút

Nguồn thông tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Điều đáng nói ở tiến độ hoàn thành 2 dự án này diễn ra rất nhanh chóng - dự kiến đưa vào vận hành thương mại trong năm 2027 - mở ra cơ hội đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của tỉnh; mang lại lợi thế lớn cho các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về đầu ra sản phẩm khi triển khai dự án tại vùng phụ tải luôn có nhu cầu rất cao này, chưa kể cơ hội bán điện trực tiếp (DPPA) cho các tập đoàn toàn cầu đang hiện diện trên địa bàn tỉnh như Samsung, Apple, Tesla, Nvidia hay Huawei là rất lớn. 

Cứ điểm thu hút

Nhà máy Samsung Bắc Ninh,

Việc áp dụng cơ chế DPPA cho phép các doanh nghiệp lớn mua trực tiếp điện sạch từ các dự án, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải carbon và nâng cao hình ảnh ESG – điều mà các tập đoàn quốc tế đang ưu tiên hàng đầu. 

2 dự án này hoàn thành không chỉ giúp Bắc Ninh thu hút thêm đầu tư chất lượng cao mà còn góp phần củng cố vị thế là trung tâm sản xuất công nghệ tin cậy, xanh và bền vững của cả nước.

Tham khảo: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh


Theo Trang Ly

Đời Sống Pháp Luật

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