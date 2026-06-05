Đề xuất lùi thời gian áp dụng Thông tư về hóa đơn điện tử thêm 6 tháng: Bộ Tài chính nói gì?

Ngày 25/03/2026, Bộ Tài Chính đã ban hành dự thảo Dự thảo Thông tư quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử với đề xuất hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Tài chính công bố Bản tổng hợp ý kiến góp ý, tham vấn chính sách đối với Thông tư này.

Góp ý cho dự thảo, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị Bộ Tài chính xem xét lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư thêm 6 tháng so với dự kiến.

Theo đơn vị góp ý, việc lùi thời gian để các đơn vị chủ quản nền tảng thương mại điện tử, tổ chức cung cấp giải pháp và các bên liên quan có đủ thời gian chuẩn bị về mặt kĩ thuật và hướng dẫn người bán thực hiện đúng yêu cầu mới về hóa đơn điện tử, qua đó bảo đảm tính khả thi, đồng bộ khi triển khai và tránh phát sinh gián đoạn, sai sót trong quá trình áp dụng thực tế.

Về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết việc ban hành văn bản phải bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, các bộ, ngành được yêu cầu khẩn trương rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ với các luật.

Luật Quản lý Thuế 2025 có hiệu lực từ 1/7/2026. Riêng quy định tại Điều 13 và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại Điều 26 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Như vậy, Dự thảo Thông tư quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử với đề xuất hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026 là phù hợp về mặt thời điểm để đảm bảo hiệu lực thi hành đồng bộ với Luật Quản lý thuế 2025.

Liên quan đến vấn đề trên, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Trong đó, đề xuất đơn giản hóa quy định hóa đơn điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Nguyên nhân là Nghị định số 70 về hóa đơn điện tử và Nghị định số 117 quy định các sàn kê khai và nộp thuế thay người bán sau một năm thực thi đã bộc lộ nhiều một số vướng mắc khi người bán phải xuất hóa đơn điện tử cho từng đơn hàng trên sàn.

Vì vậy, tại Dự thảo mới, Bộ Tài chính đề xuất hộ và cá nhân kinh doanh không phải sử dụng hóa đơn điện tử khi không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, người bán hàng qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu chủ sàn đã thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, cũng không phải lập hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp người mua có nhu cầu, chủ sàn thương mại điện tử sẽ là đơn vị lập hóa đơn điện tử và giao cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đề xuất không áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng thương mại điện tử hoặc các nền tảng số.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định rõ các trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Quy định này cũng giúp tránh phát sinh nghĩa vụ lập hóa đơn đối với các giao dịch không cần thiết, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người nộp thuế.



