Thông tin quan trọng liên quan đến số định danh cá nhân

Thông tin từ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 27/5/2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 3422/CT-NVT hướng dẫn việc xử lý trường hợp cá nhân có nhiều mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân theo quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

Ảnh: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Người có nhiều mã số thuế sẽ được đồng bộ dữ liệu như thế nào?

Đối với trường hợp một cá nhân được cấp từ hai mã số thuế trở lên, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động tích hợp các mã số thuế có thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào số định danh cá nhân.

Sau khi hoàn tất việc tích hợp, số định danh cá nhân sẽ trở thành mã số thuế duy nhất được sử dụng trong các giao dịch với cơ quan thuế. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu thuế của người nộp thuế cũng được hợp nhất và quản lý thống nhất theo số định danh cá nhân.

Cục Thuế cho biết việc đồng bộ dữ liệu không làm mất thông tin lịch sử và không làm thay đổi các nghĩa vụ thuế đã phát sinh trước đó. Các mã số thuế được cấp trước đây vẫn được hệ thống lưu giữ dưới dạng mã số thuế nội bộ để phục vụ công tác quản lý.

Đối với những mã số thuế có thông tin chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đang ở trạng thái 10 - "Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân", người nộp thuế cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế để bổ sung số định danh cá nhân theo quy định trước khi dữ liệu được tích hợp.

Cơ quan thuế cũng lưu ý người nộp thuế không phải thực hiện thủ tục đóng các mã số thuế đã được cấp sau khi hoàn tất việc cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế và giấy tờ pháp lý khác đã sử dụng mã số thuế trước đây vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý và được sử dụng bình thường.

Trường hợp phải cập nhật số định danh cá nhân

Mặc dù phần lớn dữ liệu được hệ thống tự động xử lý, song đối với các mã số thuế đang ở trạng thái 10 - “Mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân”, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế để bổ sung số định danh cá nhân.

Đây là những trường hợp thông tin đăng ký thuế chưa khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên chưa thể tự động tích hợp vào hệ thống.

Theo hướng dẫn, cá nhân có thể trực tiếp thực hiện thủ tục bằng cách lập hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST hoặc mẫu 20-ĐK-TCT và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế nơi cư trú.

Ngoài ra, cơ quan chi trả thu nhập cũng có thể thực hiện việc tổng hợp hồ sơ theo quy định và gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin cho người lao động.

Hiện nay, người nộp thuế có thể nộp hồ sơ bằng hình thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. Trường hợp nộp trực tiếp, hồ sơ có thể được gửi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế cho biết mã số thuế của hộ kinh doanh đồng thời là mã số thuế của cá nhân là chủ hộ kinh doanh.

Khi hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động, vai trò mã số thuế của hộ kinh doanh sẽ chấm dứt hiệu lực theo quy định. Tuy nhiên, mã số thuế cá nhân của chủ hộ vẫn tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế khác.

Trường hợp mã số thuế của hộ kinh doanh đang ở trạng thái “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”, chủ hộ vẫn được cập nhật số định danh cá nhân nhằm phục vụ việc đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, việc cập nhật này không làm thay đổi trạng thái của mã số thuế. Người nộp thuế vẫn phải thực hiện các thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định hiện hành.

Cách tra cứu tình trạng mã số thuế

Để kiểm tra tình trạng mã số thuế, người nộp thuế có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế hoặc thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Đối với hình thức tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, trường hợp kết quả hiển thị trạng thái “NNT đang hoạt động” cho thấy mã số thuế đã được đối chiếu và khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong khi đó, trạng thái “MST chờ cập nhật số định danh cá nhân” đồng nghĩa người nộp thuế cần thực hiện thủ tục cập nhật thông tin.

Trên ứng dụng eTax Mobile, người dùng có thể truy cập mục “Tiện ích”, chọn “Tra cứu thông tin NNT”, nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân để tra cứu. Nếu hệ thống hiển thị trạng thái 00, việc cập nhật số định danh cá nhân đã hoàn tất; ngược lại, trạng thái 10 cho thấy mã số thuế vẫn đang chờ cập nhật thông tin.

Việc chủ động tra cứu và cập nhật thông tin khi cần thiết không chỉ giúp người nộp thuế bảo đảm dữ liệu được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà còn tránh ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các giao dịch, thủ tục thuế sau này.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, người nộp thuế không cần thực hiện thủ tục đóng các mã số thuế đã được cấp trước đây. Sau khi hoàn tất việc tích hợp dữ liệu, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất trong các giao dịch với cơ quan thuế, góp phần đơn giản hóa việc quản lý và tra cứu thông tin thuế của cá nhân.