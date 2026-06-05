Nga đề nghị nỗ lực triển khai dự án “công trình thế kỷ” tại Việt Nam

Ngày 4/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak.

Tại cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Novak đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh hai nước đã có truyền thống hợp tác tốt đẹp hơn 40 năm trong lĩnh vực này với Vietsovpeto và Rusvietpetro là hai ngọn cờ đầu và biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Nga cũng đánh giá cao việc Chính phủ hai nước vừa qua đã ký, phê chuẩn và triển khai các văn kiện về tiếp tục mở rộng hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại lãnh thổ Nga và trên thềm lục địa Việt Nam.

Đặc biệt, để hợp tác chuyển đổi năng lượng, Phó Thủ tướng Alexander Novak đề nghị trong thời gian tới hai bên nỗ lực trong triển khai hiệu quả dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam trong dài hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: VGP

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; đồng thời nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg là sự kiện quan trọng kết nối các nước và tổ chức kinh tế quốc tế nhằm trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để cụ thể hóa các định hướng của hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Về hợp tác năng lượng - dầu khí, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là lĩnh vực truyền thống, có ý nghĩa quan trọng, mang tính lâu dài, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hai nước tích cực, chủ động trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể về điện khí, điện gió và các dự án năng lượng khác, bảo đảm hài hòa lợi ích và phù hợp với định hướng phát triển của cả hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định hợp tác năng lượng – dầu khí là lĩnh vực truyền thống, có ý nghĩa quan trọng, mang tính lâu dài, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn, công ty của Nga quan tâm phát triển thị trường Việt Nam, cũng như mở rộng hợp tác tại Nga.

Ngoài ra, tại cuộc gặp, hai bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay.