Cận cảnh đại công trường 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Đặc khu Phú Quốc những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 cho thấy, đại công trường dự án xây dựng phục vụ APEC 2027 đang bước vào giai đoạn khẩn trương nhất từ trước đến nay.