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Cận cảnh đại công trường 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tiếng máy móc vang rền suốt ngày đêm, những đoàn xe chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào công trường tổ hợp công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang)- dự án tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, đang dần thành hình.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Đặc khu Phú Quốc những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 cho thấy, đại công trường dự án xây dựng phục vụ APEC 2027 đang bước vào giai đoạn khẩn trương nhất từ trước đến nay.

Dọc tuyến đường dẫn vào khu vực Bãi Đất Đỏ (An Thới), nơi sẽ hình thành Trung tâm Hội nghị APEC﻿ cùng nhiều công trình trọng điểm, tiếng máy móc, xe cơ giới vang lên suốt ngày đêm. Những đoàn xe chở vật liệu liên tục ra vào công trường, tạo nên nhịp thi công hối hả trên toàn đảo.

Tại cụm Trung tâm Hội nghị, Triển lãm và Nhà hát đa năng APEC rộng khoảng 16 ha, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang thi công liên tục. Đây là dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, có tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quy mô 6.500 chỗ ngồi, Nhà hát đa năng 4.000 chỗ cùng Công viên APEC.

Phối cảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Ông Vũ Mạnh Cường - Giám sát xây dựng dự án cho biết, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm có diện tích sàn khoảng 157.000 m², phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Hiện, công trường duy trì hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị thi công liên tục theo mô hình “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Nổi bật ở vị trí mũi đảo là công trình Nhà hát đa năng với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 67.700 m². Đến nay, phần kết cấu bê tông cốt thép của công trình đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, triển khai nhiều mũi thi công đồng thời nhằm bảo đảm tiến độ toàn dự án.

Ngay sau cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng đã họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Năm APEC 2027 tại Phú Quốc.

Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu tăng tốc các công trình phục vụ APEC 2027, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vốn, vật liệu và nhân lực để bảo đảm tiến độ. Song song đó, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ pháp lý, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình và công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Cùng với các công trình trọng điểm, An Giang đang tập trung hoàn thiện hạ tầng điện, viễn thông, giao thông và hậu cần; đồng thời nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm chất lượng sóng di động và internet tại các khu vực phục vụ APEC 2027. Ảnh: Nhật Huy.

Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

Từ Khóa:
dự án, apec

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