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Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế

Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách 383 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 89 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 2465/TB-TCS2 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, đến thời điểm ngày 27/5/2026, có 383 người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền là 89.079.922.502 đồng (hơn 89 tỷ đồng).

Việc công khai được thực hiện căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo cơ quan thuế, các trường hợp bị công khai thông tin thuộc diện vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc công khai nhằm bảo đảm tính minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Danh sách chi tiết 383 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh công khai như sau:

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 1.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 2.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 3.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 4.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 5.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 6.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 7.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 8.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 9.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 10.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 11.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 12.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 13.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 14.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 15.

Cơ quan thuế thông báo: 383 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay cơ quan thuế- Ảnh 16.


Khánh Huy

An ninh tiền tệ

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