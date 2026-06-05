Vì sao GDP danh nghĩa Việt Nam chỉ đứng thứ 32 thế giới nhưng GDP (PPP) lại đứng thứ 24?

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Trong kinh tế vĩ mô, khi nhắc đến GDP, nhiều người sẽ hiểu là tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia trong 1 năm, gọi là GDP danh nghĩa (GDP nominal). Tuy nhiên, để thể hiện chính xác hơn sự phát triển của một quốc gia, nhiều quốc gia sẽ điều chỉnh GDP theo (PPP).

GDP (PPP) có nghĩa GDP theo sức mua tương đương. GDP (PPP) đo lường giá trị toàn bộ của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một năm dựa trên sức mua của tiền tệ địa phương. Sự khác biệt giữa GDP danh nghĩa và GDP (PPP) là GDP danh nghĩa sử dụng tỷ giá hối đoái thị trường để quy đổi sang một đơn vị tiền tệ chung, còn GDP (PPP) sử dụng giá cả địa phương.

Điều này có nghĩa rằng GDP (PPP) xem xét sự khác biệt trong giá cả và sức mua giữa các quốc gia, cho phép so sánh trực tiếp giữa các nền kinh tế quốc gia khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi các biến đổi tỷ giá hối đoái.

Chính vì vậy, GDP (PPP) thường được sử dụng để so sánh sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia và để xác định mức sống của người dân trong các quốc gia khác nhau. GDP (PPP) cung cấp một cái nhìn tổng quan về khả năng mua sắm của một quốc gia và giúp đánh giá sự phát triển kinh tế và tiêu dùng.

Cùng với đó, GDP bình quân (PPP) là một công cụ kinh tế giúp đánh giá sức mạnh kinh tế và mức sống của người dân trong một quốc gia dựa trên sức mua tương đương (PPP).

Ví dụ, xét cùng một món hàng hóa là một bát phở, ở Việt Nam, một bát phở có giá khoảng 50.000 đồng tương đương 2 USD. Trong khi đó, một bát phở ở Mỹ có giá trung bình khoảng 6,5 USD.

Theo đó, với 100 USD có thể mua 50 bát phở ở Việt Nam nhưng chỉ 15,4 bát phở ở Mỹ. Điều này hiểu đơn giản rằng 100 USD mua được ít thứ khi sống ở các nước có mức giá cao như Mỹ, nhưng lại mua được nhiều thứ hơn khi ở Việt Nam. Tương đương với đó, nếu có mức thu nhập khoảng 1.000 USD thì sẽ khó chi tiêu hơn ở các nước có mức giá cao như Mỹ, còn ở Việt Nam thì lại dễ chi tiêu hơn.

Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 2025, GDP danh nghĩa Việt Nam đạt khoảng 494 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới. Nếu quy đổi theo sức mua tương đương thì GDP (PPP) của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 1.838 tỷ USD, đứng thứ 24 thế giới, đây mới là thứ hạng của nền kinh tế Việt Nam sau khi đã tính toán sự khác biệt về vật giá giữa các nước.